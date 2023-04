El enfado monumental de Laura Escanes con 'Sálvame'

Laura Escanes ha estallado contra Sálvame. La ex de Risto Mejide ha descargado todo su enfado en una de sus stories de Instagram. La joven influencer considera que Sálvame ha sobrepasado unos límites que no se deben tolerar y ha querido dejar constancia de la mejor manera que sabe: tirando de las redes sociales, el medio por el que se gana el pan de cada día.

La influencer, que estaba rodando un anuncio en el que estaba presente Juan Avellaneda, ha tenido un descuido cuando se ha agachado para amarrarse los cordones de los patines. Ese momento, en el que se observa parte de su culo y la ropa interior, ha sido captado por los paparazzis. En estos casos el tiempo apremia por lo que no debe sorprender que las imágenes hayan corrido como la pólvora y fueran emitidas por Sálvame.

Laura Escanes no ha podido contener la rabia y ha cargado contra el programa que presenta Jorge Javier Vázquez. La influencer se ha desahogado con un mensaje tajante que afecta a toda la cadena de mando del programa “Señores directores de Sálvame, presentadores y colaboradores. Tengo algo que decir con mucha tristeza e impotencia. Empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas. Y siguiendo por lo repugnante que es que, posteriormente haya unos hombres diciendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es una buena idea publicar estas fotos, ¿con qué intención”, ha escrito en su perfil de Instagram

El mensaje de la creadora de contenidos no se ha quedado ahí, dejando lo mejor para el final. “Dais asco. Y luego vais de feminista. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo alucinante", ha concluido.