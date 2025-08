La enfermedad de origen bacteriana que une a Justin Timberlake con Jorge Fernández

Justin Timberlake ha desvelado que padece la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que se transmite a través de garrapatas infectadas. El conocido cantante y actor, de 44 años, acaba de finalizar su gira mundial Forget Tomorrow con la que estuvo presente en Sevilla hace unos meses. Ahora, ha compartido sus problemas de salud con sus seguidores de Instagram.

“Como muchos saben, soy una persona bastante reservada. Pero mientras reflexiono sobre la gira y los festivales, quiero contarles un poco sobre mi situación. Entre otras cosas, he estado luchando con algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme, lo cual no digo para que se sientan mal por mí, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando tras bastidores. Si han experimentado esta enfermedad o conocen a alguien que la haya padecido, entonces saben que vivir con ella puede ser extremadamente debilitante, tanto mental como físicamente”, ha explicado en una story.

La 'story' de Justin Timberlake para comunicar que padece la enfermedad de Lyme. / INSTAGRAM

Justin Timberlake no es el único rostro conocido que padece esta extraña enfermedad. En nuestro país el presentador de La ruleta de la suerte, Jorge Fernández, o la piloto Laia Sanz la han sufrido en sus propias carnes. Justin Bieber, Avril Lavigne o Shania Twain son otros famosos que han padecido la enfermedad de Lyme.

La enfermedad de Lyme es una infección de tipo bacteriana que se transmite mediante la picadura de una garrapata infectada por la bacteria Borrelia. Los principales síntomas de la enfermedad son la fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga y malestar general. Los pacientes que se tratan con antibióticos en las primeras etapas de la enfermedad suelen recuperarse sin ningún tipo de problema.