Enrique pone en jaque a la reina en su cumpleaños

"Quiero asegurarme de que la reina esté bien rodeada". Isabel II cumple este jueves 96 años en medio de una nueva polémica: las últimas declaraciones de su nieto favorito, el príncipe Enrique, sobre ella y su familia tras su último encuentro privado después de dos años sin verse. Antes de viajar a Holanda para inaugurar los Juegos Invictus, los duques de Sussex estuvieron en Reino Unido la semana pasada visitando a la soberana y, en una entrevista con la BBC y posteriormente en el programa estadouniense Today, el hijo pequeño del príncipe de Gales, quien fue el gran ausente al último homenaje de la realeza a su abuelo, el duque de Edimburgo, manifestó su preocupación acerca del entorno de la monarca, lo que muchos han entendido como una manifiesta desconfianza hacia su padre y hacia su hermano Guillermo, duque de Cambridge.

"Estar con ella fue genial. Fue tan agradable verla… Está en buena forma. Siempre ha tenido un gran sentido del humor conmigo. Tenemos una relación realmente especial. Hablamos de cosas de las que ella no puede hablar con nadie más", confesó Enrique tras tomar el té con su abuela. El cariño y admiración que le profesa contrastan con el dardo que parece lanzar después a su progenitor y a su hermano: "Me estoy asegurando de que esté protegida y tenga las personas adecuadas a su alrededor".

Al parecer, según medios británicos, Enrique y Meghan también vieron al príncipe Carlos y su esposa, Camilla Parker-Bowles, pero esta reunión no tuno nada que ver con la que mantuvieron con Isabel de Inglaterra, pues fue muy breve y algo tensa. Un detalle que quizás tenga que ver con las futuras memorias del príncipe Enrique que, según estas mismas fuentes, podrían poner en una posición delicada a su padre, Carlos de Inglaterra.

Las palabras del duque de Sussex no han tardado en llamar la atención de algunos expertos, que han tildado su actitud de arrogante. No hay que olvidar que la monarca cuenta con muchos apoyos cerca, personal especializado y su círculo íntimo, mientras que Enrique vive a miles de kilómetros de ella. Por ejemplo, el corresponsal real, Robert Jobson ha comentado en redes sociales: "el príncipe Enrique dice que se está asegurando de que la reina esté 'protegida' y tenga a las 'personas adecuadas a su alrededor'. ¿Cómo es eso? Creo que el príncipe Carlos, sus hermanos y Guillermo están haciendo exactamente eso: apoyando a la reina, con acciones, y no solo con palabras". También la escritora y periodista Angela Levin ha mostrado su indignación: "el comentario de Enrique en la televisión estadounidense sobre él mismo preocupado y verificando que la reina esté protegida es un gran insulto para el príncipe Carlos y Guillermo", ha asegurado. Una actitud que además ha provocado que muchos consideren que no es adecuado que los Sussex asistan a ninguno de los actos relacionados con el Jubileo de Isabel II, a pesar de que la propia siberana les haya invitado.