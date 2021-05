La entrevista a Lady Di en 1995 se obtuvo con "métodos engañosos". Así lo ha reconocido la propia BBC, tras anunciar su autor, Martin Bashir, su dimisión hace tan sólo unos días. Calificada como "la entrevista del siglo", la conversación que Diana de Gales mantuvo en exclusiva con el periodista Martin Bashir hizo tambalear la monarquía británica. Una exclusiva emitida en el programa Panorama en 1995 que fue seguida por casi 23 millones de espectadores en la que la princesa Diana, recién divorciada del príncipe Carlos, contó todas las razones por la que su matrimonio con el heredero no había funcionado. Unas explosivas declaraciones que se podrían resumir en una frase que pasó a la historia: "Éramos tres en ese matrimonio", refiriéndose a la relación extramatrimonial que Carlos mantuvo con Camilla Parker Bowles.

Pero lo que en su día fue considerado uno de los mayores hitos de la cadena BBC, y de Martin Bashir, la exclusiva con la que cualquier periodista del mundo soñaba, se empezó a poner en cuestión 25 años después. El motivo fueron las sospechas bastante fundadas que tenía el hermano de Diana, Earl Spencer, de que el entrevistador obtuvo acceso a la princesa con mentiras. Que se aprovechó de su desconfianza hacia la familia real británica para asegurarse una reunión secreta con ella.

Graves acusaciones que la cadena BBC prometió investigar a fondo y que hoy, por fin, tienen un veredicto. La investigación independiente puesta en marcha por el ex juez John Dyson, bajo encargo de la propia cadena pública, ha revelado que dicha charla encubrió prácticas "fraudulentas" y no cumplió con los debidos estándares de "integridad y transparencia", según un informe publicado este jueves en el Daily Telegraph. Al parecer, el periodista no solo mostró documentos falsos para manipular a Diana, sino que también se saltó todas las líneas editoriales y el estricto código deontológico que la BBC obliga a cumplir a sus trabajadores.

"Sentimos mucho lo ocurrido", ha respondido la cadena nada más conocer el resultado de la investigación. También lo ha hecho el propio Bashir, que en un comunicado se disculpa por haber usado "falsos extractos bancarios", pero que asegura seguir estando "muy orgulloso" de la entrevista. De hecho, él aportó una carta escrita a mano por la propia Diana como prueba de que eso no fue lo que llevó a la madre de Guillermo y Enrique a hablar en televisión. "Si bien la BBC no puede hacer retroceder el reloj después de un cuarto de siglo, podemos hacer una disculpa total e incondicional. Eso es lo que la BBC ofrece hoy", concluye.

De momento, ni la casa real ni la familia Spencer se han pronunciado sobre estos hallazgos. Pero sabiendo el daño que ocasionó esta conversación hace un cuarto de siglo, no es de extrañar que en breve lo hagan.