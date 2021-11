Manu Tenorio: "'Operación Triunfo' forma parte del artista que soy ahora"

Con motivo del 50 aniversario del robot de cocina inteligente Thermomix, la marca Vorwerk acaba de lanzar al mercado Thermomix TM6, el modelo más moderno que, entre otras novedades, cuenta con un recetario compuesto por más de 50.000 platos que se ven directamente en la pantalla digital. Manu Tenorio es uno de los embajadores de esta firma de productos que él mismo usa en casa para ahorrar tiempo, comer comida casera y cocinar en familia.

-Sé que es usted bastante ‘cocinillas’, que le gusta cocinar al menos. ¿Cuál es el plato que mejor le sale?

-Sí, es verdad, ¡me encanta cocinar! Pues la verdad es que me queda muy bien el pisto y también el salmorejo. Esos son mis dos platos clásicos. Pero también me atrevo a veces con la fabada, panes variados, cremas deverduras, y pescados en la bandeja del varoma que incluye la Thermomix.

-¿Ha utilizado el modelo ‘TM6’ de ‘Thermomix’?, ¿le parece fácil de usar para cocinar en el día a día?

-Sí, es muy intuitivo y fácil de utilizar. La verdad es que con la TM6 en casa se abre un amplio abanico de posibilidades. Yo, por ejemplo, me estoy atreviendo desde que la tengo a preparar nuevos platos. Ya le contaré... (risas).

-Dígame un plato que le recuerde a su infancia en Sevilla. La cocina ¿ha sido importante en su casa desde niño?

-Recuerdo con especial cariño los guisos de mi abuela: el puchero, su potaje de garbanzos... ¡que maravilla! En mi casa siempre se le ha dado mucha importancia a la cocina, a la alimentación en familia. Me gusta mantener esa tradición y cocinar para mi familia cuando tengo tiempo libre con la TM6 es mucho más fácil, la verdad.

-Creo que está preparando un disco de versiones. Cuéntenos más sobre este trabajo. ¿Para cuándo está previsto que salga publicado?

-Tenemos previsto el lanzamiento en enero. Es un disco muy cuidado, hecho a fuego lento, mano a mano junto al productor Jose Losada. Creo que es uno de mis discos que más me está gustando, que más estoy disfrutando al hacerlo... Se nota mucho que estoy orgulloso de él, ¿no? (Risas).

-‘Operación Triunfo 1’ cumple 20 años. ¿Qué eventos se están organizando para celebrar este aniversario?

-Hemos hecho muchas entrevistas y actuaciones en varias cadenas de televisión, pero el homenaje ha quedado pendiente. La verdad que me habría encantado hacerlo, al igual que cuando hicimos los 15 años con el ‘reencuentro’.

-Echando la vista atrás dos décadas, ¿cambiaría algo de su carrera tras salir de ‘OT’? Cuando se ve cantando entonces, ¿qué sensaciones tiene?

-Guardo grandes recuerdos de esa etapa. Creo que no cambiaría nada; forma parte de lo que soy ahora, de mi carrera, de mi trayectoria. OT forma parte del artista que soy ahora.

"El apoyo del público y poder dedicarme a lo que me gusta es lo mejor que me ha dado 'OT'", confirma Manu

-Su mejor y su peor recuerdo de ‘OT 1’.

-El mejor, sin duda, el cariño de la gente. El peor, quizás, perder el anonimato. A veces es complicado pero la verdad es que el apoyo del público y poder dedicarme a lo que me gusta, que es el mundo de la música, no tiene precio. Esto lo compensa (casi) todo.

-¿Cree que fueron privilegiados, o conejillos de indias?

-Privilegiados por supuesto, no tengo ninguna duda. Fue una gran experiencia. Un maravilloso trampolín.

-Sabemos que acaba de hacer su primera incursión en Hollywood con un papelito en ‘The Spanish Sting’. ¿Le atrae el mundo de la actuación, o ha confirmado que le gusta más la música?

-Bueno, bueno, bueno, lo mío es la música. Esto no deja de ser una experiencia, una oportunidad que he aprovechado porque creo que hay que probar. Pero no voy a dejar la música por la interpretación en absoluto. Lo mío, definitivamente, es cantar.

-¿Cómo surgió el proyecto?

-Surgió por una de mis canciones, que forma parte de la banda sonora. Estoy muy feliz con esta nueva aventura, ¡lo he dado todo! Me he preparado mucho, tengo mucho respeto por la profesión y quería hacerlo bien.

"El secreto de mi matrimonio es respetarnos, ser los mejores amigos y seguir divirtiéndonos", sostiene el artista

-Hace poco ha cumplido 13 años con su mujer, Silvia. ¿Cuál es el secreto para seguir siendo un matrimonio feliz?

-Respetarnos, ser los mejores amigos y seguir divirtiéndonos. El amor hay que cuidarlo día a día.

-Tienen un hijo, Pedro. ¿Le gustaría que su hijo se dedicase a la música como usted?

-Ja, ja, ja. Me gustaría que mi hijo fuese feliz, esa es mi prioridad. Que se dedique a lo que le guste, pero sobre todo que sea muy feliz.