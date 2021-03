La reciente entrevista de los duques de Sussex, Meghan Markle y Enrique, con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, en la que denunciaron la presión y el racismo que existen en la casa real británica, revolucionó las redes sociales y generó una oleada de reacciones tanto por parte de los internautas como de los famosos.

Algunos amigos y ex compañeros de trabajo de la ex actriz fueron los primeros en expresar su apoyo a la esposa de Enrique. Las reacciones también han llegado de muchas celebridades del mundo del espectáculo y del deporte. Una de ellas ha sido la tenista estadounidense Serena Williams, quien también sufrió a lo largo de su carrera deportiva alguna vez agresiones racistas.

La atleta compartió en su Twitter un emotivo mensaje en el que calificó a Meghan de una persona "desinteresada". "Ella me enseña cada día lo que verdaderamente significa ser noble", comenta Williams. La tenista agregó que las palabras de Markle ilustran "el dolor y la crueldad que ha experimentado". "Conozco de primera mano el sexismo y el racismo que las instituciones y los medios utilizan para difamar a las mujeres y las personas de color para minimizarnos, quebrantarnos y demonizarnos", subrayó. "Debemos reconocer nuestra obligación de condenar los chismes maliciosos e infundados y el periodismo sensacionalista".

También la cantante y activista por los derechos de los afroamericanos Beyoncé, publicó en su página web una foto conjunta con la duquesa acompañada de un mensaje en el que le da las gracias por "tener el coraje y el liderazgo". "Todos estamos fortalecidos e inspirados por ti", ha manifestado.

Hillary Clinton says “cruelty” of British tabloids “in going after Meghan [Markle] was just outrageous.” pic.twitter.com/yuM5pxVI9D — The Recount (@therecount) March 8, 2021

La política Hillary Clinton también se ha sumado a la defensa de Meghan Markle. En una entrevista virtual con el programa The Recount, de The Washington Times, acusó a los tabloides británicos de una "crueldad indignante" hacia Meghan. "Pero esta mujer no iba a aguantarlo más. Saben, estamos en 2021 y simplemente quería vivir su vida. Quería participar plenamente (en la vida de la familia real) y tenía todo el derecho de esperarlo", ha declarado la demócrata.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hugh Jackman (@thehughjackman)

El actor australiano Hugh Jackman ha compartido con sus seguidores de Instagram un emotivo vídeo en el que aplaude "la valentía", "coraje" y "dignidad" con los que la pareja ha contado a todos "el período más difícil de su vida".

Meghan was the Crown's greatest opportunity for change, regeneration, and reconciliation in a new era. They didn't just maltreat her light--they missed out on it. — Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) March 8, 2021

La poeta Amanda Gorman, que actuó en la toma de posesión del presidente Joe Biden, tuiteó por su parte que Meghan "era la mayor oportunidad de la corona para el cambio, la regeneración y la reconciliación en una nueva era. No solo maltrataron su luz: la desaprovecharon".

This interview is an absolutely disgraceful betrayal of the Queen and the Royal Family. I expect all this vile destructive self-serving nonsense from Meghan Markle - but for Harry to let her take down his family and the Monarchy like this is shameful. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/F2QDxELSsr — Piers Morgan (@piersmorgan) March 8, 2021

No obstante, también hay detractores de la entrevista. Por ejemplo, el presentador británico Piers Morgan, quien la calificó como "una traición vergonzosa a la reina y a la familia real". Asimismo, publicó una serie de tuits en los que acusó a Markle de mentir sobre su experiencia en la casa real. Después, dimitió de su puesto en el programa matutino Good Morning Britain tras recibir más de 41.000 quejas.