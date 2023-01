La escapada romántica de Laura Escanes y Álvaro Luna a Maldivas

No es la primera vez que Laura Escanes viaja a Maldivas pero en esta ocasión ha ido acompañada de su nueva pareja, el cantante Álvaro Luna. La influencer quería cumplir en esta ocasión uno de sus grandes sueños en la vida y no ha dudado en contarlo a través de Instagram a sus seguidores. Su ilusión era ni más ni menos que nadar entre tiburones, delfines y tortugas y por fin ha podido hacer su sueño realidad.

Ha querido dejar en su perfil de Instagram un post del vídeo donde se la ve en el agua con todos los animales marinos descritos previamente y acompañado de un texto que reza así: "Tachado de mi lista de cosas para hacer antes de morir… y ya estoy deseando repetir cuando me decían que esto enganchaba tenían toda la razón del mundo… ya estoy empezando a planificar el siguiente viaje y solo llevo 2 días aquí. Estos días os contaré cosas del viaje de @entreazulesco porque es un Maldivas diferente a lo que se acostumbra a ver, y no es puedo explicar… es maravilloso 💙 descubrir toda la vida que hay en el océano me hace FELIZ. MUY AGRADECIDA A LA VIDA POR PODER VIVIR ESTO Gracias @anahernandezsarria siempre siempre siempre en mi corazón por hacerme vivir estas cosas. Esto solo ha empezado 🤸🏽‍♀️💗"

No ha querido dejar en el tintero algunas de las fotos del viaje y la primera de la lista de ha colgado ha sido una en blanco y negro con el músico Álvaro Luna. Ella aparece cogiéndole la cara mientras lo mira con ternura mientras él sonríe a la cámara.

De este viaje en pareja se prevé que llene de contenido el Instagram tanto de Escanes como de Luna. Laura también ha querido mostrar a sus seguidores la manicura que lleva y que se ha hecho en el centro especializado, Pestañas Premium de Madrid. Un lugar de culto para aquellos amantes del buen trato y con unos resultados excelentes tanto en manicuras como en su especialidad, extensiones de pestañas y diseño de miradas.