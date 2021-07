Conscientes de que cada gesto se analizará al máximo, los duques han sido discretos y en el acto sólo han estado presentes un fotógrafo y un cámara. En las imágenes del evento se aprecia a los hermanos caminando juntos y llegando sonrientes a la vez a los jardines de Kensington. Guillermo y Enrique han descubierto la estatua dedicada a su madre tirando al mismo tiempo de unos pequeños cordones que retiraban la tela que cubría la pieza y han emitido un comunicado conjunto tras el acto.

Today, on what would have been our Mother’s 60th birthday, we remember her love, strength and character – qualities that made her a force for good around the world, changing countless lives for the better. pic.twitter.com/jsZXyUsG7q