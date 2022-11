La espectacular decoración navideña de la casa de Georgina y Cristiano

Ya es Navidad en la casa de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. La influencer ha publicado un reel en sus perfiles sociales donde muestra la espectacular decoración navideña que les acompañará durante las próximas fechas. En el vídeo aparece Georgina en escena junto a un imponente árbol y a una decoración que cambia de color y produce unos efectos asombrosos.

We are OBSESSED with these lights and have had so much fun making our own effects to help us get into the festive spirit 💖🎄💡 pic.twitter.com/m5XXZnQp8k