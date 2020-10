Esther Doña declara la guerra a los Falcó

Esther Doña, marquesa viuda de Griñón, y Tamara Falcó siempre han mantenido una tensa relación y era cuestión de tiempo que alguna de ellas abriera la veda. En este caso ha sido Esther, en el programa de televisión en el que colabora, La hora de La 1, la que ha roto la paz familiar en el clan Falcó, un desencuentro entre la hija de Carlos Falcó y su madrastra que se veía venir a la vista de la mala sintonía entre ambas.

Visiblemente emocionada, la malagueña no ha podido contener las lágrimas al recordar al marqués de Griñón, fallecido el pasado marzo a consecuencia del coronavirus, al que describe como "el hombre de mi vida". Reacción a la que ha acompañado unas claras y concisas declaraciones sobre cómo es la situación que existe actualmente con su familia política. "No tenemos una relación fluida los hijos y yo", ha manifestado.

"Nadie me ha llamado para saber cómo estoy, a excepción de Xandra, que sí que se ha preocupado bastante", continúa Doña, quien reconoce sentirse muy sola desde que su marido falleció. Situación que, según Esther, el difunto ya contempló antes de morir: "A él esto no le gustaría para nada, pero sí podía suponer que sus hijos me dieran la espalda. Por eso les pidió a mis amigos más cercanos que me protegieran y que no me dejaran sola".

Esther Doña reconoce que no ha recibido en ningún momento el pésame por parte de la familia de su esposo, negación que le ha producido un gran dolor. Estas declaraciones han provocado que Cristina Fernández, presentadora del espacio de la cadena pública, le haya preguntado concretamente por la hija más mediática de Carlos Falcó, Tamara, con quién, al parecer, la ahora colaboradora de televisión jamás tuvo mala relación hasta que se casó con el marqués.

"Tamara aún no me ha dado el pésame. Tamara no me ha llamado, ni me acuerdo cuándo fue la última vez que me llamó por teléfono. No tengo ningún tipo de vinculación con ella actualmente. Sí que hubo una buena relación, o al menos más cercana, cuando empecé con Carlos, pero cuando nos casamos se empezó a distanciar un poquito", ha dicho la viuda de Falcó, que ha añadido que cuando empezó su noviazgo, la hija de Isabel Preysler le decía a su padre que Esther le encantaba para él. Una primera impresión que no perduró en el tiempo, a juzgar por los hechos acontecidos.