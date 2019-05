Eva González, el azote de los mensajes machistas

Eva González ha decidido usar su figura como celebrity e influencer en redes para denunciar de forma pública uno de los tantos mensajes machistas que nos rodean a diario, y de los que en ocasiones dejamos pasar por alto. En concreto,una frase en el etiquetado de un producto de la marca Nutribén, el cual resultó ofensivo para la presentadora.

"En Nutribén queremos estar a tu lado en una de las aventuras más importantes de tu vida: la de ser madre", enunciado que Eva publicaba en sus stories de Instagram: "Se ve que para Nutribén solo existe un tipo de familia o piensan que las madres somos las únicas encargadas de alimentar a nuestros hijos".

Como era de esperar, la marca atendía la queja que la ex modelo con más de 1,2 millones de seguidores exponía públicamente mencionándoles, y esta era la respuesta: "Hola, Eva. Tienes toda la razón, las madres no son las únicas encargadas de la alimentación de los peques", para añadir: "Actualmente estamos en un proceso de cambio para adaptarlo a la realidad actual. ¡Un saludo!" La sevillana zanjaba este asunto con una frase contundente: "Me gusta que estén cambiando las cosas. Espero que sea pronto".