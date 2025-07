Eva González, “sin opinión” ante la detención de Cayetano Rivera

La detención de Cayetano Rivera por protagonizar una trifulca, primero con los empleados de un establecimiento de comida rápida y después con unos agentes de la policía, ha impactado de lleno en la crónica social de esta semana. El diestro fue esposado por los agentes y llevado al calabozo tras encararse de manera violenta con los empleados de un restaurante del centro de Madrid.

Su hermano Fran Rivera ha confirmado la disputa con los empleados del local en el programa Y ahora Sonsoles, pero ha negado en todo momento que Cayetano sea una persona violenta y el enfrentamiento con la policía que le llevó hasta los calabozos de la comisaría.

La que fuera su mujer y madre de su hijo, Eva González, no ha querido mojarse en este asunto y ha optado por esquivar las preguntas de los medios. La presentadora de La Voz, que suele mostrar siempre una cara amable con los periodistas, no ha querido realizar declaraciones sobre la detención del padre de su hijo.

“Yo es que no tengo ninguna opinión. Yo me dedico a trabajar, a cuidar de mi hijo y es a lo que voy ahora. No tengo nada más que decir”, ha manifestado. A la modelo sevillana le han preguntado si había visto alguna vez en actitud violenta a Cayetano, pero ella ha preferido mantenerse en silencio y montarse en el coche para eludir las incómodas preguntas de los reporteros.