La Cuqui, de La que se avecina, le aportó la popularidad, a pesar de su extensa trayectoria sobre las tablas y en el cine. Ahora, la actriz Eva Isanta se despide del personaje que tantas alegrías le ha dado en televisión para dar el salto a un papel dramático en la serie de las sobremesas de La 1, Mercado central. La ceutí explica cómo marcha un rodaje en tiempos del coronavirus y cuenta mil y una anécdotas con los fans de Mirador de Montepinar.

–¿Cómo ha sido cambiar el rodaje de una serie semanal por el de una diaria?

-Los días de rodaje son muy fuertes, intensos, los madrugones, tantas horas rodando... está en las antípodas de una serie en prime time. Pero todo el equipo me ha acogido muy bien y es una satisfacción ponerse a prueba a una misma.

–¿Ha sido duro despedirse de 'La Cuqui' después de tanto tiempo interpretándola?

-Claro, es triste despedir un personaje que me ha dado tantas satisfacciones. Durante La que se avecina tuve la oportunidad de compaginarlo con otros trabajos, para seguir aprendiendo y evolucionando. Cuqui me tenía ya estresada (risas)... Los espectadores también saben valorar la versatilidad de los intérpretes; por eso no dudé en aceptar el papel de Gloria Suárez en Mercado central, que es completamente opuesto. A ver si el público lo acoge tan bien como a la Cuqui... no sé yo, porque Gloria tiene tela marinera (más risas).

–Imagino que tendrá numerosas anécdotas trabajando tantos años en una serie de tal éxito.

-Sí, muchas. La gente me paraba por la calle para preguntarme que dónde estaba Amador (risas). Yo tengo un hijo de 16 años y yendo con él un día se acercaron a decirme que dónde había dejado a los otros niños, ja, ja, ja. 'No, no, señora, que mi hijo de verdad es éste' (risas), le contesté yo.

–Muchas veces la realidad supera la ficción.

-Sí, es divertido ver a veces la ingenuidad del público...yo doy charlas en colegios e institutos, y les digo a docentes y padres que hay que educar para que la generación que viene comprenda que la ficción es necesaria, es un mundo de evasión de nuestra realidad cotidiana, fundamental ahora más que nunca. Pero también hay que saber distinguir qué es realidad, y qué es ficción.

–¿Cómo lleva lo de los rodajes con distancia social y demás medidas de seguridad?

-En Mercado central se cumple todo a rajatabla pero, por nuestro trabajo, lo de la distancia es muy complicado y por eso cada 15 días nos hacemos pruebas PCR. Es un reto para los actores demostrar amor, afecto, cualquier sentimiento manteniendo la distancia de seguridad; hay que saber hablar más que nunca con la mirada, con la expresión. Sin besos, sin abrazos... Ser una buena actriz resulta más difícil que nunca con esta pandemia que nos ha tocado vivir.