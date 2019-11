Con la Navidad a la vuelta de la esquina, en la casa de Fabiola Martínez y Bertín Osborne ya comienzan los preparativos para celebrar estas fechas tan familiares. Resulta difícil que la mujer, los hijos pequeños y las mayores de Bertín se pongan de acuerdo para encontrarse; de ahí que ver a Fabiola con Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, además de con su hermana Ana Cristina, en el encendido de luces navideñas del centro comercial Sevilla Fashion Outlet en la capital hispalense, haya sido una sorpresa. Esta firma, además, colabora con la asociación ANDEX, que proporciona acompañamiento y apoyo integral a las familias de niños y jóvenes pacientes oncológicos de Andalucía.

–Fabiola; ¿suele dejar las compras navideñas para el último momento, o es una persona previsora?

–Más bien improviso (risas). No tengo tiempo para planificar demasiado así que cuando compro, arraso con todo, acabo con decenas de bolsas. Por eso es bueno tener un centro comercial como éste en el que se ahorra tiempo teniendo todo a la mano en el mismo sitio.

–Habéis sido madrinas en el encendido navideño y el estreno de un 'outlet', ¿usted suele comprar en 'outlets'?

–Totalmente. Tenemos la finca aquí al lado, vivimos muy cerca, y las navidades las pasamos aquí. Así que las compras de última hora siempre las hago aquí.

-¿Es de gastar mucho o se contiene?

-Me contengo poco (risas). Me gusta comprar lo que me apetece si me lo puedo permitir. No soy de salir mucho de compras pero cuando salgo compro de todo. Es como que todo lo que veo me hace falta en ese momento y luego si hay algo que no necesito pero que me encanta, pues también lo compro la verdad.

-La Navidad está al caer, ¿como son estas fiestas en casa de Fabiola y Bertín?

-Pues nosotros hacemos las navidades muy peculiares, divididas. La comida del día de Navidad la hago española con mi suegro, mis cuñadas las que estén en Madrid. Pero la cena de Nochebuena la hago venezolana con mis padres, mi hermano y algunos amigos que tengo aquí en España y la hacemos venezolana total. Eso quiere decir que no nos sentamos en una mesa sino que todo el mundo entra en la cocina, salen, beben, comen, cantan, bailan... Luego la comida española es más formalita.

-¿Se regalan por Papá Noel o por los Reyes?

-Los dos (risas). Es que lo celebramos todo, ja, ja, ja. Con una familia tan grande es normal porque el día que no nos reunimos con unos, lo hacemos con otros. A veces celebramos Papá Noel con los niños y mis padres, y luego Reyes lo solemos hacer con las niñas y con los nietos. Doble celebración. Algunas veces, que las niñas de Bertín no pueden el día concreto, pues celebramos el día que nos da la gana. Al final lo importante es reunirse y pasar tiempo juntos.

-¿Qué quiere que le regalen este año?

-Yo sé que es muy egoísta pero siempre pienso en Quique, nada más.

-¿Cree que alguien podría pensar eso?-Mucha gente podría decir algo sobre ayudar a otros niños o algo así, e incluso por mi otro hijo, Carlos, que también podría decir "¿Y yo qué?" Pero es verdad que mi preocupación mayor siempre está en Quique. Pido que la buena suerte que pueda venir siempre sea dedicada a él.

-Usted es un ejemplo de madre luchadora y tanto usted como Bertín siempre han tratado con naturalidad la enfermedad de su hijo. ¿Qué consejo daría a otra madre en su situación?

-Que piense siempre que no está sola, que se puede buscar ayuda e ir consiguiendo cositas. Nunca hay que tirar la toalla.

-¿Cómo es Bertín en casa?

-Tal y como le veis en la tele. Es cariñoso con sus hijos... está en una etapa diferente, familiar... Quizás sus hijas mayores tengan otra percepción...

-¿Cómo lleva usted las críticas o los 'ataques' en las redes a su marido?

-La verdad es que no nos preocupan. A veces ni las leemos. Después de trece años de matrimonio, yo sé bien cómo es Bertín, y nadie me va a contar nada de mi marido que yo ya no sepa.