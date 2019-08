La muerte de Miguel Bosé y otras 'fake news'

Las fake news (noticias falsas en castellano, es decir, bulos) están a la orden del día, más ahora con la proliferación de webs y portales de internet. Y, entre ellas, las falsas muertes de famosos son las más extendidas. Pero en nuestro país se hay alguien que se lleva la palma por las veces que le han matado los medios de comunicación, ese es Miguel Bosé. Lo último es la predicción de una vidente colombiana, Deseret Tavares, quien no se ha cortado a la hora de anunciar que el cantante "podría fallecer en los próximos meses".

Rápidamente algunos medios, como la web de Diario Gol, se han hecho eco de que al intérprete de Amante bandido le quedan dos telediarios. El fatal vaticinio se ha realizado basándose en su deteriorado aspecto que, según la referida vidente, se debe a un "virus" que acabará con la vida de Bosé. El artista, que pasa sus vacaciones en España junto a familia y amigos, ni siquiera ha respondido a esta fake new.

Desde luego tiene que estar acostumbrado a que se hable –y en tan fatídicos términos– de su salud, porque el pasado marzo se extendió también la noticia de su muerte, y entonces Bosé incluso sopesó la posibilidad de interponer las demandas correspondientes, aunque finalmente todo quedó en una anécdota.

No es, por otro lado, el primer famoso que sufre una muerte digital. Britney Spears fue víctima de una fake new el 12 de junio de 2001, cuando un portal web que simulaba ser la BBC, informó que ella y su entonces novio, Justin Timberlake, habían sufrido un accidente fatal de avión. En 2011 se propagó rápidamente por Twitter que Lady Gaga había sido encontrada muerta en la habitación de un hotel, lo que resultó ser falso. Con falsos mensajes de despedida de Barack Obama y Will Smith, con el fin de dar mayor credibilidad, un portal anunció la muerte del actor Jackie Chan, convirtiendo #RIPJackieChan en trending topic global. Johnny Depp, Taylor Lautner, Channing Tatum, David Ghetta, Adam Sandler, Kanye West, Tom Hanks, Jon Bon Jovi, Morgan Freemn, Silvester Stallones y Miley Cyrus son otras de las celebridades que han tenido funerales virtuales y mensajes de condolencia de sus seguidores debido a una broma pesada o un virus escondido que se propaga cada segundo en el mundo 2.0.