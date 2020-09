Pablo Carbonell despide para siempre a su madre

Francisca Sánchez-Gijón, la madre del cantante, actor y humorista Pablo Carbonell, ha fallecido este viernes a los 88 años de edad. El propio Carbonell ha informado de su pérdida en sus redes sociales. Francisca nació en Cádiz, aunque se crió en Valencia, y padecía alzhéimer.

"Estoy triste porque la vida es una cuesta abajo pero contento porque mi madre se ha ido antes de perderse en los laberintos de los respiradores, las sondas y todo eso que no quiero para mí; se ha ido en la cresta de la ola", afirma el cantante en unas emotivas palabras que le ha dedicado en su Instagram y que, tan sólo unas horas después, ya han obtenido respuesta y consuelo de decenas de compañeros de profesión como Fele Martínez, Juana Acosta, Santi Rodríguez y Álex O'Dogherty, entre muchos otros. También la prima por parte de madre de Pablo, la actriz Aitana Sánchez-Gijón, ha respondido a este post: "!Ay Pablo!", se ha lamentado.

Nacido también en Cádiz, Pablo Carbonell pasa gran parte del verano en la localidad gaditana de Zahara de los Atunes, donde tiene casa. En 2016 incluso fue pregonero del Carnaval de Cádiz, aunque le llovieron las críticas ante un discurso que algunos compararon más con un concierto de Toreros Muertos, que con una proclama de esta fiesta. Los grandes éxitos del grupo se sucedieron para éxtasis de los fans, pero las palabras de Carbonell fueron acogidas con abucheos. Eso sí, hoy, con la muerte de su progenitora, parte de su discurso cobra especial relevancia este aciago viernes. "Si alguna vez se quedan sin trabajo búsquenlo debajo de las piedras, pero no se lleven a sus hijos de Cádiz. Por favor no saquen a los niños de Cádiz, la herida que les abrirán, sé de lo que hablo, no se cerrará nunca", confesaba aquel 7 de febrero de 2016 en la gaditana Plaza de San Antonio el líder de los Toreros Muertos.

Con la gracia y el surrealismo que le caracterizan, Pablo Carbonell se ha despedido para siempre este viernes de su madre, a la que debe sus raíces gaditanas. "El año anterior entre mi hermano y yo le dimos un baño en su mar gaditano", ha contado el polifacético Pablo en Instagram. "Alguien nos dijo que quizás era muy mayor la abuela para meterla en el mar y mi hermano respondió airado: ¿pero qué abuela ni abuela? ¡Si es nuestra madre! El baño le sentó de maravilla. Se quitó años de encima. No los suficientes"