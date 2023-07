La familia de María Teresa Campos está hundida ante su empeoramiento

Carmen Borrego, hija menor de la periodista criada en Málaga María Teresa Campos, asegura que los últimos meses en la familia han sido devastadores por el mal estado de salud de su madre. Junto a dolencias relacionada con la movilidad, agravadas por una caída en casa durante las fechas navideñas, se ha sumado un imparable desgaste en su sistema nervioso. Un "deterioro cognitivo" cada vez mayor obliga a que María Teresa deba estar atendida en todo momento pero con la desesperanza de que todo puede ir a peor con el paso de los meses.

"Me da pena cómo está mi madre", es el titular de la entrevista con Borrego de la revista Lecturas en esta semana. La que fuera colaboradora de Sálvame, que no tiene la mejor relación en estos momentos con su hermana Terelu habla con la publicación para detallar cómo es su situación. La cancelación del programa de Telecinco no ha sido revelada a su madre, para evitarle que pueda sufrir un disgusto y la llene de preocupación sobre su familia. Borrego podría recalar en algún magacín de Antena 3 tras compartir una foto con uno de los responsables del desaparecido formato vespertinos.

La hija de María Teresa Campos acaba de conocer a su nieto, su hijo José María la ha convertido en abuela, pero es una sensación agridulce ya que tampoco lleva una relación personal fluida con su vástago.

"Paso por mi momento más complicado, pero voy a tirar para adelante", asegura entre sollozos para Lecturas, revista para la que ha hecho un posado veraniego en traje de baño pero si poder mostrar el optimismo de otras ocasiones. Precisamente ante este período estival de paréntesis va a seguir esforzándose por buscar soluciones a sus problemas, "luchar" por esas personas que merece la pena su interés, y estar al lado de su madre en una situación de salud tan dramática para todos. "Estoy desesperada", reafirma Carmen Borrego, pero con margen para tener actitud de cambiar las cosas.