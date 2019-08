La familia real británica y su grupo de WhatsApp

Como otra familia cualquiera, los descendientes de la reina Isabel II y sus maridos y mujeres se organizan a través de sus teléfonos móviles. Lo hacen a través de un grupo familiar en WhatsApp en el que se van poniendo al día de los eventos a los que hay que acudir, las necesidades que les surgen y la disponibilidad en sus agendas. Así lo confirma Mike Tindall, el marido de Zara Tindall, nieta de Isabell II. "Lo hacemos para organizar reuniones y estar todos juntos. Mucha gente tiene grupos familiares de WhatsApp. No se trata de ninguna novedad", expone al diario británico Good Morning Britain.

En el grupo están varios miembros de la familia real, entre los que figuran los primos políticos de Tindall, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry. El marido de Zara admite que de todos los miembros es el menos participativo. La razón: quiere mantener la prudencia en todo momento para no parecer maleducado. Como en el resto de familias, este grupo de miembros se usa para quedadas concretas o para aclarar ciertos temas.

"Yo, mi hermano y algunos parientes de Zara, como su hermano Pete y sus primos, estamos en grupos de WhatsApp", había declarado Tindall ya el año pasado a otro diario británico, The Daily Mirror.

Aunque Tindall no ha mencionado ningún nombre en concreto, cabe esperar que en ese grupo también se encuentren las esposas de los príncipes. Kate y Meghan siguen acumulando rumores sobre su mala relación y la obligación de ambas a tener que soportarse. A pesar de que durante el embarazo de Meghan Markle se diera entre ellas un ligero acercamiento parece que las cosas siguen estando un poco tensas entre las cuñadas.

Hace tan solo unos días los duques de Cambridge solicitaban un cambio de nombre de los titulares de la fundación benéfica en la que trabajaban los cuatro, llamada The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge.

La Casa Real británica emitía un comunicado al mismo tiempo en el que ratificaba la eliminación de los duques de Sussex de la sociedad sin ánimo de lucro que hasta el momento habia acometido algunas actividades benéficas. Razón por las que los dos matrimonios fueron apodados como los cuatro fantásticos.No se sabe si esta decisión fue comunicada o no vía WhatsApp ya que en palabras de Tindall, "No estamos a la vanguardia, pero comunicarse por WhatsApp es mucho más fácil".