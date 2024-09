La famlila de Julián Muñoz se reúne en torno a él en lo que serían sus últimas horas

El ex alcalde Julián Muñoz

El cáncer de pulmón que sufre el ex alcalde marbellí Julián Muñoz es muy agresivo y la familia es consciente de que se encuentra en sus últimos momentos. Fue ingresado hace dos fines de semana y la recuperación que había experimentado sobre el viernes pasado ha dado paso al pesimismo al empeorar su estado. Su esposa, Mayte Zaldívar, atendió a los medios este pasado viernes hablando de la estabilidad del enfermo y que confiaban en que tras este ingreso podría regresar a su domicilio. La familia de Zaldívar está en torno a JMuñoz ante lo que podrían ser sus últimas horas. Las hijas del matrimonio, Elia y Eloísa, están junto a su padre, al igual que el nieto mayor, Fran, que también ha ejercido de portavoz. El ex alcalde se encuentra en la UCI del Marbella International Hospital y su empeoramiento ha puesto sobreaviso a familiares y allegados.

Zaldívar también se encuentra a su vez arropada por la persona con la que tiene una relación sólida, Fernando Marcos. Ella y Julián Muñoz volvieron a casarse en este año por intereses particulares de la familia además de ser un motivo de calma del enfermo. La esposa señalaba en Y ahora Sonsoles que le ha dicho "que no tiene que pedir perdón más veces", a raíz de su divorcio y haber entrado en una espiral de ambición que le llevó a la cárcel. "Lo ha confesado todo, no hizo nada inconfesable", asevera ahora Mayte, que también pasó por la prisión por complicidad de sus cobros irregulares, como sucedió con su posterior pareja, Isabel Pantoja.

Mayte Zaldívar este viernes en 'Y ahora Sonsoles'

"Si perdonas, olvidas. Si no olvidas, no perdonas", ha insistido Zaldívar sobre su relación actual con su esposo que recibió la libertad debido a su delicado estado de salud. "Sigue sufriendo la condena", reitera la mujer. El cáncer detectado posteriormente ha acelerdo su deterioro. "No quiere comer, ni beber, ni quererse un poquito", lamentaba Zaldívar horas antes de conocerse este empeoramiento de Muñoz.