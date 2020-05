Una de 50 mejor que 2 de 25

La genética, los retoques, el ejercicio, las dietas y la alimentación saludable son algunos de los hábitos (y secretos) de las famosas de más de 50 años para lucir una figura espléndida y un cutis perfecto. No sólo a ellos, también hay mujeres a las que les sienta muy bien cumplir años, mujeres conocidas que, como los buenos vinos, mejoran con la edad.

Para algunas desde luego parece que el tiempo se ha parado y son poseedoras de una belleza madura envidiable como la de Naomi Campbell, que hace pocos día cumplió medio siglo y se conserva igual –o mejor– que en sus grandes tiempos de top model. No sólo ella, también desafían a la gravedad y a las arrugas Julia Roberts, Jennifer Aniston, Cindy Crawford, Monica Bellucci, Demi Moore, Halle Berry, Julianne Moore, Elle Macpherson y Elizabeth Hurley, entre muchas otras.

La 'novia de América', por ejemplo, está tan atractiva, o más, que cuando nos enamoró en películas como Notting Hill. La actriz cumplió 52 años el pasado mes de octubre y sigue manteniendo cuerpazo y un rostro envidiable que demuestra que los años no pasan por ella.

Jennifer Aniston es, por su parte, el perfecto ejemplo de que los 50 son los nuevos 30. Parece que el tiempo no hace mella en ella. En marzo celebró su 51 aniversario con un juvenil y sugerente posado, con entrevista incluida, en la revista Interview. Aniston, a la que todos desean que vuelva con Brad Pitt, está guapa, fibrosa y, aunque se ha hecho varios arreglitos, ha conseguido mantenerse joven sin estar irreconocible.

Aunque no lo parezca Cindy Crawford tiene ya 54 años. La top sigue levantando pasiones, pues ese mítico lunar es difícil de olvidar. La modelo mantiene tipazo y un rostro maravilloso sin maquillar que ha mostrado en diversas ocasiones en sus redes sociales. Cindy se cuida muchísimo con ejercicio, bebe mucha agua, tés y por supuesto tratamientos de belleza, y le funciona porque luce estupenda.

En el caso de Monica Bellucci, que ya tiene 55, ella misma ha declarado varias veces que los cuerpos cambian y hay que aceptarlo. En ella en concreto no es que haya cambiado mucho, porque la actriz y modelo luce soberbia. Un cuerpo con curvas de escándalo y un rostro envidiable que hacen que la italiana siga manteniendo la sensualidad de siempre. Como curiosidad, ella fue la primera chica Bond mayor que el protagonista, Daniel Craig (en ese momento ella tenía 51 años y él, 47).

Aunque no lo parezca, Demi Moore tiene ya 57 años. La eterna juventud que luce la actriz es asombrosa. Está fantástica, no sabemos si es el buen rollo con su ex, Bruce Willis, el cariño incondicional de sus hijas que la ha sacado de más de una adicción o simplemente que tiene una genética envidiable, pero en absoluto aparenta la edad que tiene. Guapa, atractiva y con cuerpazo, las dietas, ejercicios y cirugías le sientan estupendamente.

Siempre recordaremos a Halle Berry en esa escena en bikini en la película de James Bond Muere otro día, rodada en la gaditana playa de La Caleta como si fuera el Caribe. Una imagen impactante que dio la vuelta al mundo y que no tiene nada que envidiar al cuerpazo que luce actualmente la actriz con nada más y nada menos que 53 añazos.

Increíble, espectacular, divina; los adjetivos sobran para describir el aspecto de Julianne Moore. La actriz está más guapa que cuando tenía 30 años, pese a que ya se acerca a los 60 (59 en concreto). Tiene cuerpo, belleza y estilo, y lo demuestra en cada una de sus apariciones, e incluso a su edad se ha atrevido a posar con lencería para ser la imagen de Triumph.

Icono de la moda de los 90, al igual que Campbell, Elle Macpherson suma años pero siempre seguirá siendo 'El cuerpo'. La modelo tiene 56 magníficos años, presume de abdominales y tiene unas medidas esculturales, gracias a que practica mucho ejercicio y come sólo alimentos orgánicos. Es y será una de las bellezas clásicas de nuestros tiempos.

Cierra este ranking Elizabeth Hurley quien, a sus 53 años, puede seguir presumiendo de un cuerpo espectacular, con abdomen plano incluido como muestra en sus fotos de Instagram luciendo ropa de baño. Hurley cuida mucho su alimentación a base de comida orgánica; de hecho hace años lanzó su propia marca de comida saludable.