¿Quiénes son estos famosos cambiados de género?

Los famosos se han sumado al fenómeno viral del momento: cambiar de género haciendo uso de Face App, la aplicación que ya causó furor el año pasado con un filtro que envejecía el rostro. Actores, cantantes, presentadores y celebrities del mundo del espectáculo han mostrado el resultado de su 'cambio de sexo' a través de las redes sociales.

Uno de los más impactantes es el de la presentadora Cristina Pedroche, quien se ha convertido en chico con uno de sus looks más comentados: el vestido negro con corsé dorado que lució en las últimas campanadas de Fin de Año.

Sorprendente también es la versión femenina de Kiko Rivera, con melena rubia. El hijo de Isabel Pantoja ha publicado la foto en su perfil de Instagram acompañada de este comentario: "Sí... cuando hay luna llena ¡me convierto en Paquita!"

Florentino Fernández y Santiago Segura han hecho lo propio en su Instagram. El director de Torrente ha reconocido que el resultado de su "retoquillo" con FaceApp es una mezcla entre su madre y su hija, mientras a Flo parece que se le echan encima los años transformado en una señora mayor.

Algún día encontraré a mi Roberta Ideal pic.twitter.com/dK2kgTt0W5 — Luis Cepeda (@cepedaoficial) June 13, 2020

El ex triunfito Luis Cepeda ha sometido a este efecto al conductor de OT, Roberto Leal, que resulta muy agraciado. Para colmo, Cepeda ha bromeado sobre lo guapa que se ve Leal (o “Roberta”), de mujer: "Sinceramente Roberta Leal me parece una fantasía. Si tuviera la misma personalidad me casaba mañana". A lo que el presentador le ha respondido con humor: "Me estoy dejando el pelito largo pa ti".

Paco León invita a la reflexión con una fotografía de su versión femenina en la que guarda gran parecido a su hermana María León. El actor de La casa de las flores ha señalado que la "aplicación es divertida" e interesante porque "puedes ponerte versión femenina o masculina". A la vez su modificación física invita a pensar sobre los estereotipos de hombre y mujer marcados por la sociedad, que resultan más evidentes si cabe con esta herramienta. De esta forma, el filtro masculino aplica barba, facciones angulosas, pelo corto y cejas anchas al rostro; mientras que el efecto femenino transforma la imagen con ojos más grandes, cejas perfectamente delineadas, pestañas efecto postizo, cabello largo y labios más gruesos. "Tenemos muchos prejuicios culturales y muchos conceptos asociados a lo femenino y lo masculino que convienen ser cuestionados", escribe León en su post.