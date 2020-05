Valientes que plantan cara al cáncer

La muerte de Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, a consecuencia de un cáncer cayó como un jarro de agua fría en la crónica social el pasado 13 de mayo. Álex, de 27 años, padecía un sarcoma de Ewing, un tipo de tumor bastante raro que suele ser más frecuente en personas jóvenes, niños y adolescentes. La lucha contra el cáncer no es ajena tampoco al mundo del corazón, como desgraciadamente demostró la pérdida de Álex Lequio. Pero hay muchos otros famosos que luchan contra el cáncer y tienen todas las de ganar; las ganas de vivir y de seguir batallando contra la enfermedad son fundamentales en estas circunstancias.

Si no que se lo digan a Pau Donés, quien lleva cinco años batallando contra esta temible enfermedad. Ahora ha abandonado su retiro para presentar su nuevo single, Eso que tú me das, uno de los temas del álbum Tragas o escupes, el regreso de Jarabe de Palo y que está disponible desde el martes en las plataformas digitales. "Eso que tú me das es mucho más de lo que te he pedido", dice el estribillo de una canción luminosa, vitalista y optimista, una tónica de buen rollo que se percibe en el vídeo, en el que reaparece el cantante, quien hizo pública su dolencia en 2015 y reaparece con aspecto envejecido y mucho más delgado, pero con la misma vitalidad y ganas de seguir adelante que siempre.

La canción quiere transmitir su agradecimiento a todos los fans que le han apoyado en estos momentos difíciles, como expresa en una nota compartida por su discográfica: "Eso que tú me das es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido".

"Gracias por la emoción y la lección". Dani Rovira ha sido uno de numerosos famosos que se han emocionado con la vuelta de Pau Donés. El actor malagueño, que también lucha contra el cáncer, habló abiertamente de su cáncer, un linfoma de Hodgkin, el 25 de marzo en plena crisis sanitaria y obtuvo un apoyo masivo en las redes. También de Clara Lago, su pareja hasta hace poco. Desde entonces se mantiene muy activo en Instagram y contacta en directo virtualmente con malagueños en En tu taza o en la mía.

Con la misma actitud positiva y tras meses de valentía y lucha, esta semana Sara Carbonero ha visto el momento de mostrar su nueva imagen, una imagen de superación. Con el pelo que ya le ha crecido tras superar el cáncer, la periodista compartía en su Instagram la primera foto con pelo corto y los piropos y mensajes de cariño han sido impresionantes. Eva González, Alejandro Sanz, Feliciano López, María José Suárez, Vicky Martín Berrocal, Chenoa, Ana Fernández, Tamara Gorro, María Patiño, Ariadne Artiles, Sandra Gago, Amelia Bono y Raquel Sánchez Silva, entre otros rostros conocidos. Más de 13.000 mensajes ha recibido la publicación de Sara.