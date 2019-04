No sólo son los reyes y las reinas frente a las cámaras o sobre el escenario. Hay numerosas estrellas internacionales de la televisión, de la música o del cine por cuyas venas no podíamos imaginar que corría auténtica sangre azul. Aunque sea de manera algo lejana, hay una nutrida lista de celebrities mundialmente conocidas que podrían pasar por auténticas royals, ya que poseen parentesco con algún miembro de la realeza. Hace algunos años que la contratación de agencias especializadas en genealogía se puso de moda entre los famosos. Muchos de ellos quisieron saber si poseían algún lazo familiar con la realeza, aunque se remontara a muchos siglos atrás. La ocurrencia también se convirtió en un juego llamativo para numerosos canales de televisión y medios de comunicación que no tardaron en desvelar los curiosos parentescos de las celebrities.

Como es el caso de la cantante Celine Dion. El genealogista William Addams Reitweisner desveló en 2006 que Camilla Parker Bowles y Celine son primas lejanas, ya que ambas descienden de Jean Guyon, quien vivió en el siglo XVII y que fue el patriarca de una de las primeras familias que emigró a Canadá desde Francia.

En 2006, Madonna fue una de las numerosas famosas que contrató al mismo experto en genealogía que descubrió el parentesco entre Celine Dion y la duquesa de Cornualles. William Addams Reitweisner descubrió que la diva del pop y la esposa de Carlos de Inglaterra también están emparentadas remotamente por un carpintero francés llamado Zacharie Cloutier. La estrella del pop es la novena prima de Camilla al parecer.

Angelina Jolie, por su parte, según The Sun, es una de las actrices con más sangre azul corriendo por sus venas, ya que su familia desciende de Marie de Francia, hija de Felipe II de Francia. Esto la convertiría en prima del príncipe de Gales.

Según la New England Historic Genealogical Society, la presentadora Ellen Degeneres es la prima en el puesto 15 de la duquesa de Cambridge y 19 de la reina Isabel II. El motivo es que parece ser, si los análisis genealógicos no fallan, comparten un importante ancestro del siglo XVI, sir Thomas Fairfaxes.

Radio Times desveló también la ascendencia real de Paris Hilton. La millonaria está emparentada en grado 20 también con Isabel de Inglaterra, ya que la rama familiar de su padre, Richard Hilton, descendería del mismísimo Enrique II.

Brooke Shields se enteró, gracias al programa Who Do You Think You Are?, que desciende del rey Enrique IV de Francia, quien también es pariente lejano de Isabel II. Esto la convertiría en la prima número 18 de la reina.

Este mismo programa que abrió los ojos a Brooke Shields, Who Do You Think You Are?, encargado precisamente de investigar el parentesco real de los famosos, hizo lo propio con Johnny Depp. El protagonista de Piratas del Caribe, al parecer, es el primo número 20 de la reina Isabel. La historia familiar del actor se habría vinculado a la de la soberana británica, 600 años atrás, 19 generaciones antes. Y es que nunca le salieron tantos primos a Isabel II.