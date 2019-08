La solidaridad de los famosos

Esta semana la cantante Shakira anunciaba un nuevo avance de su asociación solidaria Pies Descalzos, que ha acometido la construcción de un nuevo colegio en una zona deprimida del bosque de Barranquillas, en Colombia. La cantante no es la única que paralelamente a su carrera profesional lleva a cabo otra serie de compromisos sociales. La mujer de Piqué siempre se ha mostrado muy vinculada a esta zona de Colombia, de la que es originaria, y a la que ayuda anualmente con su implicación. Gracias a su fundación más de 6.000 niños y niñas pueden ir al colegio.

Otro de los rostros conocidos por su enorme solidaridad es Angelina Jolie. Tanto ella como su entonces marido, Brad Pitt, viajaban a menudo a lugares del mundo desfavorecidos para prestar ayuda humanitaria. Tan fuerte ha sido durante años su implicación que la Organización de Naciones Unidas (ONU) la nombró en el año 2012 Enviada Especial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Una causa con la que la actriz estadounidense está muy implicada en la actualidad. Entre sus actividades está la de representar los intereses de los refugiados y al organismo de ACNUR a nivel diplomático. Anteriormente a este nombramiento Jolie ya había sido designada como Embajadora de Buena Voluntad, un cargo con el que viajó a más de 60 destinos en los que se ha encontrado con personas refugiadas y retornadas y diferentes personalidades políticas.

Pero no solo las causas de corte humanitario son de interés para muchas de estas personalidades. En el caso de Alejandro Sanz el cantante se ha convertido en la voz que ha puesto de manifiesto la problemática medioambiental del consumo de plásticos. No solamente él. A través de una iniciativa llevada a cabo por National Geographic fueron muchos los artistas y deportistas que quisieron concienciar de este problema imparable. Para ello, se fotografiaron comiendo trozos de plástico en clara alusión a la no descomposición de estos residuos, que posteriormente consumen los animales y las personas. La propuesta se hizo tan viral que otras asociaciones como la Fundación Reina Sofía se ha unido a este manifiesto. Con él conciencia a las personas a través de una sucesión de cortos que relatan la problemática. Han secundado la causa famosos como Edurne, Íker Casillas, Andrés Iniesta o Roberto Leal.

El cantante Ricky Martin tiene como objetivo proteger el bienestar infantil. Como otros rostros conocidos ha fundado su propia asociación que se enfoca en la protección de los niños y una lucha más directa contra la difusión de pornografía infantil.

Leonardo Di Caprio trabaja desde hace años en la concienciación del cambio climático. Luchas como la deforestación de los bosques, la contaminación o el avance del deshielo son algunas de las que abandera el protagonista de El Lobo de Wall Street.

Orientadas a la inclusión de jóvenes en situaciones de riesgo está la iniciativa llevada a cabo por Beyoncé durante su gira el 2004. Encuadrada en el eslogan BeyGOOD instaba a sus seguidores a ser buenos y solidarios. Lo recaudado era destinado a ayudar a personas sin hogar, niños con enfermedades raras y personas en exclusión social. También ha defendido el movimiento Black Lives Matters, que persigue la muerte de personas de color a manos de policías.