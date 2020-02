Fani, la protagonista indiscutible de la primera edición de La isla de las tentaciones, vuelve a ser noticia, y no por su televisada infidelidad a Christofer, sino por sus orígenes. Antes ya se ha hablado de las relaciones con famosos que había tenido mientras estaba con su novio, y ahora en los programas de Mediaset se debate sobre la identidad de su padre biológico: "A mí me dicen que mi padre puede ser o José, de Los Chunguitos, o Emilio, el de Los Chichos. Más posibilidades tiene el de Los Chichos, porque le dedicó la canción de Mujer cruel a mi madre. Estaba muy enamorado de ella. A saber de quién soy", dijo en su vídeo de presentación en el reality de Cuatro y Telecinco. Algunas voces se han alzado señalando el verdadero propósito de Fani al entrar a este programa, y no es otro que el de convertirse en personaje mediático a cuenta de este tema.

Su tía Maite, además de defender a su sobrina de los que aseguran que solo busca su minuto de gloria en televisión, aseguró en Sálvame que su hermana, ya fallecida, tuvo un romance con Emilio González Gabarre, miembro de Los Chichos: "Yo le dije que José, de Los Chunguitos, no tiene nada que ver en esto. Pero Emilio fue novio de mi hermana, y ahí está la duda", comentó. "Yo soy la única que sabe la información, nadie de mi familia lo sabe, Estefanía tampoco y nadie lo va a saber porque le hice una promesa a mi hermana. Nunca va a salir a la luz", continuó. "Ella tiene un padre que es el que le dio los apellidos y es quien ella de pequeña creía que era su padre real. Cuando creció le dijeron ciertas cosas que no tenían que haber dicho porque a ella la desequilibraron", concluyó Maite.

Una versión que se contradice con la explicada por la propia protagonista, quien afirma tener dos hermanas; con la pequeña no tiene relación, y la mediana descubrió que su padre era "Juan Ramón, el hermano del cantante Francisco".