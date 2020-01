La 'Fashion Week' madrileña se renueva

La pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) abre sus puertas a la mítica casa Pertegaz y a los diseñadores Fernando Claro y Dominnico en su 71 edición que también estará marcada por la ausencia de grandes diseñadores que han decidido tomarse un respiro o presentar sus colecciones en París.

Si el pasado mes de julio, la pasarela madrileña echaba el cierre con interrogantes tales como '¿se puede ser más sostenible?', '¿es necesaria la autocrítica?', o '¿nuevos talentos?' Esta nueva edición se presenta como una pasarela de "visibilidad y negocio", como ha explicado Nuria de Miguel, quien se estrena este 2020 como directora de la MBFWM.

En la última edición, entre bambalinas los diseñadores también reflexionaban y se preguntaban si eran necesarios tantos desfiles o si era la hora de apostar por el cambio para mejorar su firma. Llegado el momento de subir la música y comenzar el desfile, modistos como Duyos y Ailanto han preferido "trabajar nuevos formatos", comenta Blanca Zurita, responsable de comunicación de ambas firmas. Otra ausencia es la de JCPajares, que en su caso, decidió poner toda su energía en confeccionar los uniformes de FITUR, "ni la marca muere ni es una drama no desfilar en una edición en la pasarela madrileña", afirma Juan Carlos Pajares. Lexdeux o María Ke Fisherman optan por reservar sus fuerzas para replantearse su futuro, mientras que Carlota Barreda, Oliva y Oteyza prefieren mostrar su trabajo en París, siguiendo los pasos de Juana Martín o Palomo Spain, que se están centrando en la pasarela francesa. "Por el momento, no quiero hacer doblete, más cuando en nuestro país no hay cultura de moda en la calle", declaró Alejandro Gómez Palomo, alma de la firma Palomo Spain.

En la 71 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que tendrá lugar del 28 de enero al 2 de febrero, "se trabajará la sostenibilidad", sostiene la nueva directora del evento, que estuvo acompañada en la presentación por el director Eduardo López-Puerta y Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME).

Muchos de los diseñadores de esta pasarela apuestan por el slow fashion, "son colecciones pequeñas, cosidas en talleres de proximidad y prendas de calidad, de largo recorrido", desgrana De Miguel, que recuerda que Roberto Verino presentará su colección en el Salón Real de la Casa de la Panadería con una experiencia novedosa de compra. Pilar Dalbat, encargada de inaugurar la semana de la moda, y las firmas Moises Nieto, Tete by Odette, Maison Mesa y Mans, presentarán sus nuevos trabajos en diversos lugares de la capital.

El miércoles 29 de enero se verá la costura de RobertoDiz, Andres Sarda, Devota&Lomba, Miguel Marinero, Agatha Ruiz de la Prada y Pedro del Hierro. Al día siguiente Hannibal Laguna, Roberto Torretta y Custo Barcelona pondrán sobre la pasarela su nuevo trabajo, una jornada en la que debutan Fernando Claro y la firma Pertegaz. El viernes 31, a primera hora se verán las creaciones de Dominnico, diseñador fetiche de Rosalía y favorito de Aitana o Lady Gaga. Después, presentarán su trabajo The 2ND Skin Co, Angel Schlesser, Teresa Helbig, Ana Locking. La jornada acabará con el desfile de L’Oreal París en el Palacio de Cibeles, en el que la firma dará visibilidad a las mujeres de más de 50 años. Al día siguiente llegará el turno de Marcos Luengo, Ulises Mérida, Brain&Best, Juan Vidal, Duarte y la presentación de los trajes de Iberia, creados por Teresa Helbig. Los desfiles de Samsung EGO cerrarán el calendario de esta edición marcada por tres grandes ejes: "digitalización, internacionalización y sostenibilidad", concluye la directora de la pasarela, quien recuerda que García Madrid, Roberto Verino, María Lafuente o Encinar desfilarán por último en el off el próximo 27 de enero.