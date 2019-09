La boda 'exclusiva' de Feliciano López y Sandra Gago

El tenista Feliciano López ha dado esta tarde el 'sí quiero' a Sandra Gago en una ceremonia civil celebrada en una lujosa finca a las afueras de Marbella. La celebración arrancó ya el jueves por la noche con una fiesta entre amigos y se prolongará durante todo el fin de semana. No obstante, el vestido de la novia y los detalles de la ceremonia no se conocerán hasta que no se publique la exclusiva que ha firmado la pareja con una revista del corazón.

Feliciano parece haber encontrado la estabilidad con Sandra Gago después varias relaciones polémicas y un matrimonio fallido con Alba Carrillo. Tras poco más de un año de noviazgo, el tenista anunció su compromiso con esta joven de 22 años que alterna la pasarela con el periodismo y a la que conoció mientras disputaba el torneo de Roland Garros en París. La diferencia de edad de quince años entre ellos no ha sido un obstáculo para un amor que acaban de sellado en la finca La Concepción, situada en la localidad malagueña. Feliciano, desde luego, lo tenía claro prácticamente desde el principio: "Ha sido una bendición encontrar a Sandra. Estoy encantado. Soy un afortunado".

El enlace, aparte de íntimo y bajo exclusiva, ha sido doble puesto que el deportista cumple 38 años también el viernes. Aunque no hay seguridad, la ceremonia se ha celebrado en torno a las cinco y media de la tarde. Al evento tenían previsto asistir alrededor de 200 invitados, entre los que se esperaba a actrices como Alejandra Onieva y a los compañeros de profesión de ambos.

Aunque la propia novia había colgado una story en su Instagram en la que aparecía un cielo completamente despejado, el único punto que podía jugar en contra de esta boda es que la lluvia hiciera su aparición dentro del jardín centenario y rodeado de palmeras al aire libre que iba a ser el idílico escenario de la celebración. En cualquier caso, el plan alternativo eran unas carpas que fueron oportunamente instaladas por si acaso.

Tal y como la propia Sandra declaró en una entrevista, su vestido de novia es "clásico y sencillo". Pero no ha sido uno sino dos vestidos con los que sorprendió en este día tan especial: el primero para el momento del 'sí quiero' y el segundo, para la fiesta posterior. Para hacerlos realidad eligió a un maestro del diseño nupcial español: Jesús Peiró, la firma fundada en 1988 y consagrada íntegramente a la moda para novias e invitadas, que también vestirá a la madre de la novia. Este icono del diseño español, ahora capitaneada por Merche Segarra, se caracteriza por asumir los trajes de novia como piezas únicas. Aunque respetan un cierto clasicismo, suelen introducir pinceladas de tendencias para lograr un estilo 'clásico renovado' que encajaría perfectamente con la personalidad de Sandra Gago. La modelo conoce bien la firma pues fue la primera que la vistió de novia sobre las pasarelas.

El chef Dani García elaboró el menú del banquete para los 200 invitados

El chef Dani García, con tres estrellas Michelin, ha sido el encargado de elaborar el menú que disfruten los asistentes a la boda de Feliciano y Sandra. A juzgar por las fotos a las puertas de la finca, los novios confiaron en Pedro Navarro para los arreglos florales, que incluían tulipanes y paniculata blancos.