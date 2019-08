Feliciano López, a un paso del altar

Feliciano López y Sandra Gago ya cuentan los días y las horas que les quedan para vivir uno de los momentos más felices de su vida. Tras algo más de un un año y medio de relación, la pareja pasará por el altar para certificar su amor. La boda tendrá lugar el próximo 20 de septiembre a las seis de la tarde en la Finca La Concepción, Marbella. Ambos han apostado por el clima agradable del sur de España para la celebración del evento, el cual se postergará durante varios días.

La pareja está viviendo un verano especial a la espera de la gran cita. Sandra ha celebrado por todo lo alto su despedida de soltera en Marrakech. Las amigas de la modelo fueron las encargadas de organizar la visita al continente africano, con las redes sociales como gran testigo de las jornadas festivas. Ya en pareja hemos podido verles en Marbella, disfrutando del sol y la playa y en La Toja, donde acudieron a la boda de Víctor, el hermano de Feliciano.

Sandra Gago ha celebrado la despedida de soltera en Marrakech, junto a sus amigas

Cuando queda apenas un mes para el enlace, Sandra Gago ha compartido con sus seguidores un romántico selfie en blanco y negro en el que anuncia el comienzo de la cuenta atrás. "Tic-tac…", escribió la joven madrileña, que a sus 23 años, afronta con mucha ilusión las semanas previas a la boda. "Estoy disfrutando muchísimo de todo el proceso, de cada detalle, de cada momento. Es un año de muchas emociones. Pasa rápido y quiero disfrutarlo", declaró en Fashion agosto.

Ver esta publicación en Instagram Tic-tac..♥️ Una publicación compartida de Sandra Gago (@sandragago_) el 11 Ago, 2019 a las 6:17 PDT

La vida de Sandra Gago cambió radicalmente cuando comenzó a salir con Feliciano López a finales de 2017. Para la joven de 23 años será la primera boda. Por su parte, el tenista de 37 años afronta su segunda oportunidad ante el altar, y lo hace con la misma ilusión que la primera vez. "Ella está más nerviosa que yo. A mí me entrarán los nervios cuando la vea llegar a mi lado vestida de novia", dijo el tenista, quien ya contrajo matrimonio hace cuatro años con Alba Carrillo.

El tenista, que ya se casó hace cuatro años, lo afronta con la ilusión de la primera vez

El vestido de novia que lucirá Sandra Gago tendrá la firma de Jesús Peiró. La modelo ha manifestado que será "sencillo y muy clásico". Ella también ha supervisado el traje que llevará su futuro marido. Lo tienen casi todo preparado. "Ya hemos enviado las invitaciones de la boda. Los padrinos serán mi padre y la madre de Feliciano y aún no sé si llevaré un vestido o dos. Nos falta decidir la música y poco más", comentó.

Hasta el momento la pareja no tiene planificada su luna de miel, ya que Feliciano seguirá jugando al tenis el año que viene. "Hasta que no acabe la temporada no habrá. Haremos un viaje pero no muy largo", aclaró el deportista. La pareja sí tiene intención de aumentar la familia. "Somos dos personas que estamos convencidas de que queremos formar una familia", añadió el tenista. Sandra dijo que "ser madre es algo que le encantaría, pero no sé si a corto o a largo plazo", apuntó.