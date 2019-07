Feliciano López y Sandra Gago están a punto de vivir uno de los mejores momentos de su vida. A poco tiempo de pasar por el altar, la pareja no oculta ningún detalle sobre su enlace y cuenta orgullosa en el último desfile de Pedro del Hierro, en la pasarela madrileña, cómo quiere pasar su gran día.

-¿Están nerviosos por su boda?

-Sandra: Estoy disfrutando de cada preparativo. Nos falta cuatro cositas por ultimar. Con muchos nervios y con muchas ganas de que llegue el día.

-Feliciano: Es un día para compartirlo con la gente que más quieres y será seguramente uno de los días más felices de nuestra vida.

-Sandra, ¿como será su vestido de novia?

-Mi traje lo tenía muy claro, entonces fue fácil. A la primera dije esto, esto y esto. Es de un estilo tirando más a clásico.

-¿Ya tienen elegido el destino para su luna de miel?

-Feliciano: Haremos un viaje, pero no muy largo porque me tengo que incorporar a competiciones.

-¿Quién es más presumido: usted o Feliciano?

-Sandra: Yo, pero sólo un poco más, no creáis.

-¿Piensan ya en ampliar la familia?

-Feliciano: Bueno, nosotros somos dos personas que estamos convencidas de que queremos formar una familia. No sé exactamente cuándo va a ser, pero no tiene por qué ser cuando me retire. Hay compañeros míos que compaginan la paternidad con seguir activos.