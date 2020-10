Fernando Falcó: amigo de la infancia del Rey Juan Carlos

La familia Falcó vive un aciago 2020. Si el pasado mes de marzo se enfrentaron a la muerte del marqués de Griñón, ahora ha sido el hermano mayor del padre de Tamara Falcó quien ha fallecido a los 81 años en Madrid después de permanecer varios días hospitalizado. El marido de su sobrina, Xandra Falcó, Jaime Carvajal Hoyos, también murió recientemente a los 56 años.

El que fuera marido de Marta Chávarri y Esther Koplowitz mantuvo desde su infancia amistad con el Rey Juan Carlos; de hecho, entre los Borbones y los Falcó siempre ha existido una buena sintonía, que se remonta a los tiempos de Alfonso XII. A pesar de que el tío de Tamara Falcó siempre ha sido mucho más discreto que su hermano Carlos, en ocasiones no ha tenido reparos en comentar algunos detalles de sus primeros años de amistad con el padre de Felipe VI, con quien compartió pupitre en el exclusivo internado de Las Jarillas, donde el entonces príncipe pasó sus primeros años en España por común acuerdo entre Franco y su padre, el conde de Barcelona.

Fue el padre del difunto marqués de Cubas, Manuel Falcó y Escandón, quien habilitó el centro de estudios de Las Jarillas, en la sierra norte de la capital. Allí, un grupo seleccionado de ocho niños compartieron tiempo de estudio y de ocio con el hoy Rey Emérito, cuando aún se desconocía el futuro que le esperaba. Fernando Falcó siempre guardó un buen recuerdo de aquellos años. A esto hay que añadir, que sus padres también cedieron el palacio que poseían en el paseo de la Castellana para que se alojara Don Juan Carlos un tiempo. De hecho, en una entrevista en 2015 Fernando recordaba al ex monarca como "un chico simpatiquísimo, muy abierto de carácter".

A pesar de que la discreción ha sido la tónica que ha marcado la vida del marqués de Cubas, en 2013 no dudó en acudir a la presentación de una biografía sobre Don Juan de Borbón y entonces recordó algunos momentos de sus primeros años de relación con Don Juan Carlos: "El Rey no ha cambiado mucho, de niños teníamos una relación de igual a igual, aunque él siempre fue el Príncipe". El marqués relató que, no obstante, en cuanto pasó la etapa escolar dejó de tutear al ex monarca: "no me considero amigo de Don Juan Carlos, sino que le considero una persona a la que quiero y respeto mucho", aseguró.

El marqués de Cubas y Don Juan Carlos siguieron en contacto después de su etapa escolar. De hecho, cuando eran jóvenes disfrutaron de algunos viajes juntos a algunas zonas de Europa, como la Costa Azul. Escapadas que Fernando recordaba hace unos años con una sonrisa: "cuando fuimos un poco mayores, sí que salíamos con chicas y hasta hicimos un viaje a la Costa Azul, pero él ligaba más que yo. Un rubio, alto y de ojos azules lo tiene más fácil", decía en una entrevista. Una vez que el soberano cedió el testigo a su hijo, se vieron en alguna ocasión. Hoy Don Juan Carlos seguro llora la pérdida de su primer compañero de pupitre en suelo español.