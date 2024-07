La fiesta que ha empezado en Dubái y que llega a Ibiza en estas semanas

El colectivo Arkadyan lleva su fiesta Voyage a Beachouse en Ibiza, en la playa D’en Bossa. Es la a primera fiesta nacida en Dubái que llega a la isla festera por excelencia. Todos los domingos hasta el 15 de septiembre. El grupo presenta en el santuario balear experiencias cuidadosamente seleccionadas y envolventes que trascienden las fronteras musicales y culturales, con invitados de todo el espectro electrónico. Beachouse Ibiza, un lugar mágico, cumple diez años y celebra una década de recuerdos bañados por el sol con un calendario de eventos sorprendente en estos meses.

Este mágico enclave es el lugar de encuentro para vivir la esencia ibicenca. Los domingos, ofrecen el mejor plan para finalizar la semana en la isla pitiusa, una experiencia completa que empieza explorando la carta de cócteles artesanales, continuando con una cena con platos de cocina isleña contemporánea amenizada por la actuación de Arkadyan.

El grupo Arkadyan Voyage es conocido por su fascinante mezcla de sonidos orgánicos y electrónicos. Cada uno de sus miembros aporta a la banda sus respectivas habilidades musicales procedentes de: el mundo del jazz, el reggae, la salsa y del rock and roll. Esto los ha llevado a formar parte de influyentes sellos underground, a poder colaborar con artistas de la talla de Bob Sinclair y, por supuesto, a actuar por todo el mundo.

Después de su debut en el gran Opening de Beachouse en abril, el trío protagoniza los domingos de este maravilloso lugar con su nueva residencia que empezó el pasado 2 de junio. En esta temporada se unirán a ellos artistas como: Aaron Sevilla, Adassiya, Bahramji & Medusa Odyssey, Beard2Beard, Clint Lee, Demayä, Erik Hagleton, Enzo Siffredi, Eva Voytko, Glauco De Mambro, Grossomoddo, Kaytek, Lannka, Last Men on Earth, MrGoodalf, Nadia Boulif, Sabo, Safar, Savage & She, Stephane Karl y muchos más.

El miércoles, 31 de julio, Arkadyan Voyage se traslada de Beachouse a la elegante pista de baile del Club Chinois en Marina Ibiza para una fiesta única. Junto a ellos estarán Bruz, Yana Mann y Stephan Jolk.