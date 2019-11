Bronca de Fran Rivera y Anabel Alonso

Francisco Rivera y Anabel Alonso han protagonizado un encontronazo en directo en el programa Espejo Público. Tras recriminarle ella a él en las redes sociales su actitud en referencia a sus polémicas declaraciones sobre un vídeo sexual hace semanas, Anabel ha vuelto a la carga y esta vez se lo ha echado en cara en un plató de televisión.

"Un día me metiste en un grupo de hombres machistas. Entiendo que es un insulto porque no me conoces de nada, porque yo desprecio a ese tipo de hombres", recordó Fran visiblemente enfadado. Esta situación ha creado un ambiente muy tenso en el programa, con Susanna Griso intentando mediar entre ambos, pero rápidamente Anabel le aseguró que ella no le había metido en ningún sitio pero que quizás debería medir un poco más sus palabras en según qué temas.

Rivera hacía alusión a una situación que surgió a raíz del comentario que hizo acerca de la muerte de una persona que se suicidó después de haberse difundido entre compañeros de trabajo un vídeo íntimo. El torero comentó que había aconsejado a su hija que no mandase nunca vídeos íntimos "porque quedas en manos de un tercero". Además, señaló que "no es de hombres hacer viral un vídeo así, pero los hombres, y yo soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo". Anabel Alonso le respondió en Twitter en aquel momento: "A ver, Fran, querrás decir los hombres como tú", algo que no sentó bien al torero, que ha querido explicar que él habló de "hombres" generalizando por "no acusar a nadie". También apuntó que compartir un vídeo de esa índole era de ser alguien "asqueroso" y "sabandija". "Con esa última parte no se quedó (Anabel), sino que lo que hizo fue meterme en ese grupo", le reprochó a la actriz.

Finalmente, ha sido la presentadora, Susanna Griso, quien ha cortado de manera tajante la situación antes de que la sangre llegase al río.