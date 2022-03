Los Reyes acudirán junto a Isabel II a la misa en recuerdo de Felipe de Edimburgo

Los Reyes de España asistirán el próximo martes 29 de marzo al servicio religioso que se celebrará en la Abadía de Westminster, en Londres, en recuerdo del duque de Edimburgo, fallecido el pasado 9 de abril.

A punto de cumplirse el primer aniversario de la pérdida del marido de la reina Isabel II, por fin se le rendirá el gran homenaje que no tuvo el pasado año debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus. A consecuencia del contexto sanitario en el que murió, al sepelio del príncipe Felipe, que tuvo lugar el 17 de abril de 2021, asistieron únicamente 30 personas, sólo familiares y muy allegados. Esta vez todas las casas reales europeas, que no pudieron asistir a su despedida, estarán presentes en el acto, entre ellos por supuesto los Reyes Felipe VI y Letizia, quienes y han confirmado su asistencia. Será una misa de acción de gracias que dará comienzo a las once y media de la mañana.

Don Felipe y Doña Letizia volverán a Londres dos años después de su último viaje oficial. La última vez que estuvieron en Reino Unido fue en junio de 2019, cuando la reina Isabel invistió tanto al monarca español como a Guillermo de los Países Bajos como caballeros de la Orden de la Jarretera. Entonces ya habían pasado dos años de su última visita, cuando realizaron un viaje de Estado invitados por la monarca británica. La duda es si la Reina Emérita Sofía también estará entre la comitiva real que viaje al Reino Unido en unos días. Sería lógico teniendo en cuenta que Doña Sofía es la que tenía lazos familiares más cercanos con Felipe de Edimburgo.

Cuando se cumple casi un año de su muerte, la realeza europea que no pudo estar presente por la pandemia podrá honrarle esta vez

En cuanto al resto de la realeza europea, tres casas reales han confirmado ya su presencia. Los primeros fueron los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, cuya asistencia está ya anunciada en la agenda oficial. Los Orange también han comunicado de forma oficial que viajarán a Londres el martes para participar en este último adiós a Felipe de Grecia. En su caso, serán tanto los reyes Guillermo y Máxima de Holanda como la princesa Beatriz.

Será una imagen, desde luego, muy diferente a la que nos dejó el 17 de abril, cuando se celebró el funeral de Felipe de Edimburgo ocho días después de su fallecimiento en Windsor.

En lo que respecta a las ausencias, ya hay una muy sonada y otra en duda, aunque nadie acaba de creerse esta última. La primera, ya segura, es la del príncipe Enrique. El tira y afloja que mantiene con el Palacio de Buckingham, los Windsor y el gobierno británico a costa de su seguridad ha provocado que sea el gran ausente en el homenaje a su abuelo. Tal y como apuntó su abogado hace unas semanas, “no se siente seguro cuando está en el Reino Unido”, por lo que se ha visto ‘obligado’ a quedarse en California. Eso sí, asegura que viajará a casa para visitar a su abuela en cuanto pueda.

Cómo no, hay que mencionar la que a estas alturas es la gran incógnita de este funeral. Ni más ni menos la de la propia Isabel de Inglaterra, la viuda del duque de Edimburgo y, al fin y al cabo, anfitriona de esta misa de acción de gracias en honor al que fue su consorte durante más de 70 años, hasta su retirada de los compromisos oficiales en 2017.

La monarca británica presenta actualmente problemas de movilidad, que fueron los que hicieron también que no pudiera estar presente en el servicio religioso por el Día de la Commonwealth.

No cabe duda de que se está haciendo todo lo posible para verla en la abadía de Westminster, capitaneando el homenaje a su marido, a pesar de que ya necesita desplazarse en silla de ruedas en ciertos momentos. Así, existe la posibilidad de que incluso se habilite un lateral del templo para que el acceso sea más fácil para ella. La reina sería trasladada en helicóptero desde Windsor hasta Westminster y se ha dispuesto un gran dispositivo de seguridad para evitar captar una imagen de la monarca en silla de ruedas, según recoge la prensa británica. Cualquier solución con tal de que se pueda contar con la soberana, que será la gran protagonista en esta misa, una multitudinaria despedida que quizá el propio duque de Edimburgo no deseaba, pero que le corresponde por su papel, linaje y el servicio que el pueblo británico le ha reconocido.