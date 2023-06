El lado futbolero de la camarera de ‘First Dates’ con pasado en ‘La isla de las tentaciones’

Laura Boado, de La isla de las tentaciones 6, es la nueva camarera de First Dates. La modelo, que tuvo un paso abrupto por el reality que pone a prueba la fidelidad de las parejas, ha desvelado su pasado deportivo, concretamente en el mundo del fútbol. La joven compostelana jugó al fútbol durante varios años de su vida, militando como portera en el primer equipo del Victoria Club de Fútbol de A Coruña. Una lesión de clavícula se cruzó en su camino y puso el punto y final a su etapa como futbolista profesional.

La influencer comenzó su andadura en el fútbol desde muy joven, con tan solo 7 años. “Por aquel entonces era un deporte muy masculino. En las ciudades pequeñas no había equipos femeninos así que con 7 años tuve que meterme a jugar en un equipo de chicos hasta los 14, que pasas a cadete, y ya no pude seguir con ellos”, ha contado en una entrevista para el diario El Mundo.

La modelo tenía mucho margen de mejora y una prometedora carrera por delante. Entre sus planes estuvo irse a Estados Unidos, que en aquella época contaba con una mayor infraestructura deportiva en el fútbol femenino. Intentó conseguir una beca para cumplir su sueño, pero no fue posible. Más adelante tuvo que dejar el fútbol por una lesión de clavícula. “Coincidí con compañeras que acabaron en el Deportivo. Me arrepiento de haberlo dejado, pero cuando fuerzo me duele. Ahora juego al pádel”, ha dicho en La Voz de Galicia.

Su relación con el mundo del fútbol pasó también del plano puramente deportivo. La joven gallega mantuvo una relación con el futbolista Rayco Rodríguez, que actualmente milita en las filas del Amorebieta. Esa relación tuvo lugar antes de salir con Alejandro, con quien participó como pareja en La isla de las tentaciones.

Antes de llegar a First Dates, Laura ya contaba con experiencia en la restauración. Desde pequeña ha mantenido una relación especial con la hostelería por culpa del bar de sus padres. Con el paso de los años, trabajo como camarera en el restaurante de su madre.