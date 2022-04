Los Oscar de la moda se celebran la semana que viene

Los invitados a la tradicional Gala MET se esfuerzan tanto en sus estilismos como un actriz o actor podría prepararse un papel. De ahí que la llamen los Oscar de la moda, que se celebrarán la madrugada del próximo martes 3 de mayo. Todo ello tiene un motivo, y es que es la fiesta de inauguración de la exposición anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York, titulada este año In America: An Anthology of Fashion y dedicada al Nueva York de la Edad Dorada, que se extendió de 1870 a 1890, una época de grandeza, imperialismo estadounidense y el final de la revolución industrial.

Habrá una sonada ausencia el próximo lunes, la de Zendaya, que se perderá este evento por tercer año consecutivo al estar trabajando fuera, como ella misma ha anunciado. Es probable que Rihanna tampoco pase por la gran fiesta de la moda porque está a punto de dar a luz aunque si pisa la alfombra roja causará expectación con su tripa de embarazada.

Iniciada por Eleanor Lambert en 1948, con el fin de recaudar fondos para apoyar al Costume Institute, ha perdurado hasta nuestros días con el objetivo intacto, aunque adornado con el aura de glamour que siempre otorga una alfombra roja. En la actualidad, la figura principal que encabeza la Gala MET es la famosa Anna Wintour, editora de la edición estadounidense de Vogue, que junto con otros coanfritiones, continúan un año más organizando la gala más seguida de la industria.

A este evento tan destacado han acudido desde la princesa Diana, hasta Gianni Versace, Madonna o Sarah Jessica Parker. Cada año, las celebrities que más popularidad hayan ganado o repercusión hayan tenido obtienen su hueco, por lo que no siempre son exactamente las mismas personas. Este año no faltarán a la cita Blake Lively y su marido, el actor Ryan Reynolds, Regina King y Lin-Manuel Miranda.