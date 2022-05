La edad dorada pisa la alfombra roja de 'MET'

El prestigioso Museo Metropolitano de Nueva York se viste de gala la noche de este lunes para celebrar uno de los eventos fashionistas más importantes del año: la Gala MET, el acto en el que se presentan las muestras temporales del Anna Wintour Costume Center. Este lunes se estrena In America: An anthology of fashion, la segunda parte de la exposición sobre la Edad Dorada estadounidense con motivo del 75 aniversario del Costume Institute, que se conmemoró en 2021.

Se espera que el dress code de esta gala sea un verdadero festín de la moda, ya que se ha pedido a los invitados que representen la grandeza del Nueva York en el período que se extendió de 1870 a 1890, conocido como la Edad Dorada. En plena segunda etapa de la revolución industrial, la producción a gran escala de telas e hilos permitió un despliegue sin precedentes de la moda. Para las mujeres de las clases medias este hecho fue un trampolín para hacerse ver y admirar por quienes les negaban los privilegios de las clases acomodadas.

Los colores destacaban por su variedad y los diseños se ceñían a la silueta 'S' impuesta por Charles Worth, con corsés estrechísimos, accesorios con plumas, flores y encajes, y abrigos tipo redingote (a medio camino entre la capa y el chaquetón). Los excesos y el lujo son las principales características que se verán, por tanto, en la alfombra de esta noche.