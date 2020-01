El diseñador jienense García Madrid, sastrería contemporánea para el 'Off' madrileño

El diseñador jienense Manuel García Madrid ha inaugurado la semana de la pasarela madrileña en el Off de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde ha presentado una colección en la que reivindica el buen hacer de su sastrería, que ha entrado de lleno, ahora, en el universo femenino.

Aunque no desdeña los desfiles, Manuel García Madrid, alma creativa de la firma, asegura que está en plena evolución, una razón por la que ha querido hacer algo diferente y, "en lugar de un desfile", han "intervenido un espacio" en el que recrean "la escena de un crimen", ha explicado este lunes.

Piezas colgadas del techo, una pirámide con las fotos de la colección, maniquíes luciendo chaquetas de corte impecable y señales de un supuesto asesinato ha sido la manera de presentar a plena luz del día una colección armada y sin fisuras, de sastrería contemporánea masculina y su primera colección para mujer, con un único vestido.

"Es una manera de mostrar el caos en el que me muevo cuando diseño, un trabajo continúo que al final ve la luz", de ahí que en la parte final las prendas se presenten con una lámpara en su interior. Con el deseo de mostrar que es posible un uso distinto de la americana, el diseñador de Jaén García Madrid recurre al color, a la calidez de trajes sastre "desestructurados" y a la combinación de chaquetas con jerseys de lana de cuello alto.

El creador asegura que su intención es siempre crear "prendas elegantes, con un toque clásico, pero al final, no sé por qué acabamos rayando en la excentricidad y en un estilo muy moderno", dice entre sonrisas. En la colección masculina combinan lana y seda para formar "cuadros de ventana grande", seda pura para construir trajes de oro y celeste, piezas en las que ha utilizado el cashmere azul marino para trabajar los diseños de noche.

El diseñador, que conmemora sus 25 años en la sastrería, asegura que este salto se debe a una petición expresa de sus clientas. "Ellas siempre nos pedían prendas después de que lo hiciera su pareja, y nosotros teníamos esa inquietud".

En la colección femenina hay esmóquines de solapas amplias en cashmere, bermudas anchas por debajo de la rodilla, además de brocados, jaquares y chaquetas cruzadas en tonos que se extienden en una paleta en la que no faltan turquesas, dorados, los tonos tierra y el azul, una gama cromática "superamplia" en la que hay pinceladas flúor y beige.

Piezas con patrones femeninos ("No queremos ver a chicas de hombre", indica el diseñador), con diseños con el mismo esmero en el acabado y la misma calidad en los tejidos que vienen siendo su seña de identidad en la sastrería de caballero. Prendas que no están pegadas al cuerpo, "pero que tienen mucha vida". "Diseños urbanos con cánones clásicos", añade mientras muestra la colección de una manera "más cercana al público, para tener mayor contacto con el cliente", la primera a la que ha puesto nombre, Asertividad. "Es una manera de decir no hemos venido a competir sino a convivir y compartir", dice García Madrid, pero con un objetivo muy claro: que su moda "llegue a la calle y se venda".