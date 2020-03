Garrapatas, Lyme y famosos

La cantante Shania Twain volvía a reaparecer en público hace apenas una semana tras una larga ausencia retirada de los escenarios. La canadiense acudió a varios espacios televisivos con motivo del estreno de I Still Believe, cinta en la que encarna a la madre del cantante y compositor Jeremy Camp, uno de los mayores representantes contemporáneos del rock cristiano. En estas entrevistas promocionales, la artista de 54 años se sinceró sobre uno de los momentos más duros de su vida, cuando los médicos en 2003 le diagnosticaron la enfermedad de Lyme, que, entre otros síntomas, desencadenó una disfonía.

"Fue devastador. Yo estuve muy, muy triste… pensé que no tenía otra opción que aceptarlo. Pensé que nunca volvería a cantar", admitió en el programa Sunday’s Today. La autora de Come On Over, el álbum de country más vendido de la historia, se sometió a una cirugía y a la posterior rehabilitación de sus cuerdas vocales hasta que desarrolló una nueva voz, más grave.

El apoyo del entorno más cercano es clave para soportar una dolencia de por vida

En esta dura lucha, Twain siempre ha tenido el apoyo incondicional de su hijo, Eja D’Angelo, fruto de su relación con el productor musical Robert Lange, y de su segundo marido, el empresario suizo Fréderic Thiebaud. El soporte familiar es muy importante en esta enfermedad infecciosa e incurable, transmitida por garrapatas y que puede afectar al sistema nervioso, corazón, articulaciones, vista y epidermis.

Ver esta publicación en Instagram Be unapologetically yourself Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 8 Feb, 2020 a las 11:45 PST

Hace pocas semanas, su compatriota Justin Bieber reveló también su larga batalla contra la enfermedad desde que le fue confirmada en 2018. El ídolo musical compartió en redes un artículo de TMZ en el que se hacían eco de su padecimiento. El autor de What Do You Mean? aseguró que la razón de su aspecto desaliñado se debía a este trastorno. “Ha afectado a mi piel, cerebro, energía y salud en general”, admitió la estrella. Esta compleja experiencia será uno de los contenidos más potentes de la serie documental que próximamente estrenará en su canal de YouTube bajo el subtítulo de Seasons.

Alec Baldwin: "Pensé que no iba a vivir. Estaba tumbado en la cama sin parar de sudar pensando que iba a morir y esperando que alguien me encontrase pronto"

Una enfermedad que conoce bien su esposa, Hailey Baldwin, ya que su tío, Alec, la padece desde 2011. Cinco años después de la evaluación médica, el ganador de tres Globos de Oro y tres Emmy relató el momento en el que sintió los primeros síntomas. “Pensé que no iba a vivir. Estaba tumbado en la cama sin parar de sudar pensando que iba a morir y esperando que alguien me encontrase pronto”, manifestó el marido de la española Hilaria Thomas a la revista People. Desde entonces, el que fuera el segundo esposo de Kim Basinger sufre cada verano los síntomas de la enfermedad, parecidos a los de una gripe.

Ver esta publicación en Instagram Happy New Year Everyone!! Peace & Love Una publicación compartida de Richard Gere (@richardgereofficial) el 31 Dic, 2015 a las 9:29 PST

Richard Gere hablaba en 2000 en los mismos términos sobre los efectos que soportó tras la picadura de una garrapata. El marido de Alejandra Silva señaló a la revista Hello como en cuestión de horas apenas podía levantar la cabeza de la almohada. El protagonista de Pretty Woman se considera afortunado porque la detección de los expertos fue muy rápida y se pudo someter a un tratamiento antibiótico de choque, que evitó consecuencias nefastas. Pese a que también soporta habitualmente los daños colaterales, la estrella de Hollywood trata de llevar una vida normal a la espera de una cura definitiva.

La sombra del suicidio persiguió a Avril Lavigne y Yolanda Hadid

La misma que anhelan Thalía y Avril Lavigne. La cantante y actriz mexicana hablaba recientemente de los fuertes dolores que sufre desde que en 2017 le notificaron su padecimiento. "¡Siento que un autobús me atropelló! Lucho contra la enfermedad de Lyme cada hora de mi vida”, compartió a la revista Galore. La empresaria latina trata de llevar una vida saludable y hacer ejercicio para mantener esa rutina que le hace olvidarse de los dolores. Por su parte, la reina del pop punk también apostó por las buenas costumbres desde que en 2014 supo de su dolencia. Cuatro años más tarde, la canadiense publicó en redes una carta en la que habló abiertamente de lo dolorosos que fueron los "momentos más aterradores" de su vida. "Había aceptado la muerte mientras escribía mi última canción en la cama", escribió la artista de 35 años, declaración con la que quiso concienciar sobre la gravedad de la enfermedad.

Avril Lavingne: "Había aceptado la muerte mientras escribía mi última canción en la cama"

Yolanda Hadid, modelo de los 80 y reconocida diseñadora de interiores, es uno de los mayores exponentes de la lucha contra dolencia en Estados Unidos. Diagnosticada en 2012, la empresaria de 56 años no solo lo hace por ella, también por sus dos hijos, el pequeño, Anwar, y la mediana, Bella, considerada la mejor modelo del momento. La progenitora de esta saga de maniquíes, la tercera es Gigi, escribió en sus memorias la contienda diaria contra la versión crónica de la borreliosis de Lyme. La protagonista del reality The Real Housewives of Beverly Hills confesó haber barajado el suicidio. "Mi siguiente pensamiento fue una imagen clara de mis tres hijos. (…) es lo que único que consigue que no me deje llevar y ahogarme", reconoció la ex mujer del millonario agente inmobiliario Mohamed Anwar Hadid.