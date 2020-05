Después de que Ana María Aldón desvelase en Supervivientes su dura infancia, marcada por los malos tratos de su padre a su madre, la hija de la concursante se ha sentado en el plató de Sábado Deluxe. Era la primera vez de Gema Aldón en un programa de televisión, al que acudió con la intención de apoyar a su madre en la recta final del reality.

La joven se ha abierto a hablar sobre la relación entre ambas, pero también ha desvelado la relación de su madre con la familia de José Ortega Cano. "A lo primero todo el mundo estaba muy expectante porque mi madre llegaba nueva, no se la conocía. Como en todas las familias hubo un poco de recelillo. Lo pasó muy mal", ha confesado Gema, aunque asegura que su madre sufrió más por culpa de la prensa que por la familia política.

Sobre el maltrato del que habla su progenitora, Gema ha comentado: "Las palabras hacia mi abuelo me resultaron muy duras, no creo que se vaya a arrepentir porque es lo que sentía en ese momento. Si ella pensaba que lo tenía que decir... ella lo tendría ahí encerrado y quería liberarlo".

Tampoco ha rechazado hablar de por qué es Gloria Camila y no ella quien la defiende en Supervivientes. "Se lo propuso Gloria, Gloria la defiende muy bien. Aparte yo no sé del mundo de la tele y ella está mucho más puesta en eso", aclaró, y ha negado que alguna vez haya tenido un enfrentamiento con la hija de Ortega Cano.

También ha confesado cómo vivió su madre la entrada en prisión del torero. "Al saber que su marido entraba en Zaragoza me dijo que quería estar con él y yo me fui con ella. Lo vivió mal, no faltó ni un solo día a verlo. Estaba deseando que fuera el vis a vis para ver a su marido", sostiene.

En cuanto a su relación con José Ortega Cano, tiene bonitas palabras hacia él, de cariño y agradecimiento. "Siempre ha estado preocupándose, nunca me ha dejado desamparada, incluso económicamente. Me llama y me ha dicho 'te falta esto'", y manifiesta: "Le tengo tanto cariño por haberme dado a mi hermano, le considero como un padre".

