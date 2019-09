Georgina Rodríguez da el salto a la televisión

Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, es la española más seguida en Instagram, con 13,4 millones. Madre de la última hija del astro portugués, Alana Martina, y madrastra de sus otros tres hijos, a los que concibió a través de un vientre de alquiler, Cristiano Junior y los gemelos Eva y Mateo, la modelo e influencer aragonesa acaba de debutar en televisión. El programa de Sonsoles Ónega Ya es mediodía, en Telecinco, la ha seguido durante todo un día y el jueves emitió la primera entrega de la exclusiva. En ella desvela que le cuesta "mucho" separarse de sus hijos, y que su éxito en las redes radica en su naturalidad: "me muestro tal cual soy", afirma Georgina.

La entrevista, que fue grabada el pasado verano durante uno de sus viajes a Madrid, arranca con una Georgina preparándose para asistir a una gala. Vestida con un albornoz con las iniciales CR7, aparece con su estilista de confianza ocupándose de maquillarla y peinarla en su casa en Madrid.

La pareja de Cristiano explica que sus viajes son numerosos, pero muy cortos, ya que sus hijos son su prioridad. Este verano precisamente visitó la localidad gaditana de Chiclana. "Mis viajes son relámpago, he llegado esta tarde a las 2 y me voy justo después de la gala me vuelvo a Turín para llevar a los niños mañana al cole. Sí, lo paso mal, pero los llamo mucho y les encanta. Cuando estoy maquillándome, llamo y si coge el teléfono Alana se pone como loca", explica.

También ha hablado de la labor solidaria de Ronaldo. "Cuando tienes un buen corazón, te gusta ayudar a la gente. Cristiano colabora con muchas asociaciones, ayuda a mucha gente y no muestra todo lo que hace".

Y por si alguien se pregunta por qué en su Instagram se hace llamar @georginagio es porque Georgina es su nombre claro, pero Gio es como le llama su amor, Cristiano Ronaldo.