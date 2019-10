Con el gin tonic ha pasado algo parecido al Jäger (Jägermeister: un licor amargo endulzado a base de hierbas de 35 grados cuya fórmula es tan poco conocida como la de la coca cola): ha pasado de ser una bebida viejuna a convertirse en la tendencia del momento en cuestión de muy poco tiempo. Y, como todo en esta vida, esto tiene sus ventajas e inconvenientes. Lo positivo es que, gracias la fiebre desatada por este combinado, las marcas de ginebra y tónica se han puesto las pilas y han lanzado un amplio abanico de variedades, con opciones para todos los gustos y bolsillos. Pero la otra cara de la moneda es que esta moda ha hecho que se cometan verdaderas aberraciones nunca vistas con una copa.

Lo que empezó con un cambio de recipiente (se cambió el vaso de tubo por la copa de balón) dio paso a un mejunje muy glamouroso servido en su copa de balón, con una tónica y ginebra premiums elaboradas con botánicos de los sitios más recónditos del planeta y con un popurrí de hierbas, especias y demás atrezzo que no dejan muy claro si lo que se tiene entre manos es una copa o un jardín tropical.

Una vez superado esto, y cuando todos tenemos claro que ir quitando tropezones a cada trago no es conveniente, Antonio Aranda, bartender y embajador de Larios en Larios Café, apunta que uno de los errores más frecuentes que todavía seguimos cometiendo al preparar un gin tonic es no medir bien las proporciones: 5 centilitros de ginebra es la cantidad perfecta, ni uno más, ni uno menos. Además, la tónica tiene que servirse muy fría, y es fundamental que la copa tenga mucho hielo y esté bien fría. Otra recomendación: el zumo de limón ¡está prohibidísimo! El ácido cítrico contrarresta el anhídrido carbónico de la tónica y produce acidez estomacal. Lo mismo ocurre al usar una rodaja de limón.

El gin tonic ha conquistado ya a los paladares más exigentes; de ahí que cada 19 de octubre se le rinda homenaje con el Día Internacional del Gin & Tonic. Los orígenes de esta copa se remontan a la India en el siglo XIX, cuando los soldados británicos mezclaron por primera vez ginebra y tónica para suavizar el sabor amargo de la quinina, medicina natural contra la malaria.

Para aquellos que quieran celebrar este día, Borja Goikoetxea, que trabaja en Paradiso de Barcelona y Mejor Bartender de España 2019, tiene las claves para preparar el gin tonic perfecto sin salir de casa. Antes de empezar, lo ideal es asegurarse de que la ginebra se encuentra a temperatura ambiente. Así se podrá saborear al máximo sus cualidades ya que algunos aromas y sabores pueden verse afectados por la temperatura.

Hay que coger una copa de balón, la más indicada para este tipo de cóctel, y poner la ginebra. En su caso, Borja recomienda Tanqueray No. TEN. La curva interior de la parte superior retiene el aroma de los botánicos y, por lo tanto, aporta valor añadido a la experiencia. Después hay que completar la copa hasta arriba con hielo, removerlos hasta que esté bien fría, y eliminar el agua sobrante. Medir 5 centilitros de Tanqueray No. TEN, elaborada con una selección de los cítricos más exóticos: naranjas de Florida, limas de México y pomelos de Israel, que se funden con flores de manzanilla. Luego añadir 15 centilitros de tónica premium despacio para no romper su burbuja. Por último y no menos importante está decorar la copa con una rodaja de pomelo rosado y remover de arriba abajo para mezclar los ingredientes. Con todo ello se logrará satisfacer a los amigos más sibaritas, y exigentes, con un gin tonic de diez.