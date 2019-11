Gonzalo Caballero habla por primera vez de Victoria Federica

El torero Gonzalo Caballero ha hablado por primera vez de su relación con la hija de la infanta Elena, Victoria Federica, en una extensa entrevista que ha concedido a la revista ¡Hola! En ella confirma su ruptura con la sobrina del Rey tras un romance que ha durado unos meses y no ha estado exento de atención mediática por ser el primer amor conocido de la joven. El ya ex novio de Victoria, con el que al parecer sigue manteniendo una buena relación, revela que fue él quien decidió dejar la relación pues su objetivo ahora es centrarse en el toreo.

"Es maravillosa", relata a la publicación, "con unos valores y una educación que harían que cualquiera se enamorara de ella. Tiene un corazón único, solo hay que ver cómo se preocupa por sus amigos. No queda gente así hoy en día".

Caballero, de 27 años, lo tiene claro: lo primero ahora es su profesión; y eso que aún sigue recuperándose de una grave cogida en Las Ventas que le puso al borde de la muerte. Sobre Victoria Federica no duda en asegurar que fue él quien cortó el noviazgo: "He estado saliendo con ella unos meses, pero tomé la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión". Apenas unos días después de la cogida de Gonzalo Caballero se hizo público el flirteo de Victoria Federica con el DJ Jorge Bárcenas, sobrino del ex tesorero del PP.

Antes de iniciar su romance, el joven torero ya era amigo de Felipe Juan Froilán, a través de quien conoció a su hermana. Mucho se ha especulado en los últimos meses también sobre el enfriamiento de su amistad con Froilán, algo que él tacha de "ridículo". "No se sostiene por ningún lado, que se digan esas cosas hace mucho daño a mi imagen. Felipe es amigo mío y no hay ningún problema entre nosotros", afirma Caballero.