Las grabaciones íntimas de María José Suárez van a la portada de las revistas

La modelo sevillana María José Suárez es por ahor el personaje de este verano a raíz de su ruptura como Álvaro Muñoz Escassi. Una separación más tumultuosa de lo que se preveía por las infildelidades de él y la aparición de una última relación, con una mujer colombiana, que había dado aviso a Suárez de cómo se comportaba Escassi y que le debía 1.500 euros tras haber pasado medio día en su casa. Esa misma persona que se había comunicado a través de un email revelaba la existencia de un vídeo en el que la ex pareja mantenía relacjones íntimas. La veracidad de haber visto el vídeo recala en detalles del cuerpo de Suárez que coincide con el visionado. ¿Qué personas más han visto ese vídeo grabado sin persona? ¿La denunciante tiene una copia, como podría insinuar?

La ex Miss España se ha puesto en contacto conun abogado para tomar medidas de protección y una futura demandad conta Escassi por haber grabado sin su consentimiento esos momentos delicados. Suárez lo confirmó en su larga entrevista en el program De Viernes, en Telecinco, y es el tema que lleva a portada la revista Lecturas de esta semana.

"Justifica su infidelidad diciendo que teníamos una pareja abierta. Pero nosotros teníamos una relación muy bonita de tres años. Me ha dolido la traición, la mentira", resume la revista en palabras de Suárez, quien también incidió en lo "celoso" que es Escassi. Es imposible en realidad que sea capaz de llevar adelante una relación abierta.

Lo más preocupante, como señala Lecturas, son los vídeos íntimos. "Yo no era consciente de que me estuviese grabando en algún momento de nuestra relación", admite la modelo, sorprendida con estar expuesta ante un contenido así. "Salgo yo con Álvaro, no se me ve la cabeza. Ella me da detalles de cómo tengo mis partes", alerta sobre esa posibilidad de que el vídeo se haya divulgado a varias personas más. La colombiana que se puso en contacto con ella, llamada Valerí, no tenía una copia según le admitió y le horroriza estar dentro de esta historia de extorsión con Escassi de protagonista.