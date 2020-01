Velas con olor a las zonas íntimas de Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow ha sorprendido a todos con el último producto que ha lanzado al mercado a través de la web de su firma, Goop: una vela que huele "como su vagina", como anuncian en el sitio de la marca. Y no sólo ha dejado a todos con la boca abierta sino que para colmo la idea ha resultado éxito, ya que las existencias de la mencionada vela se han agotado. Pero los fans aún están a tiempo de adquirir una de estas peculiares velas eau de perfum de las zonas íntimas de la actriz; eso sí, hay que apuntarse a una lista de espera en la web de Goop.

El nombre de la vela, que se puede comprar por 75 dólares (algo más de 67 euros), no es que sea muy original: 'Esto huele como mi vagina'. Según la página web, cuenta con un aroma "divertido, hermoso, sexy y maravillosamente inesperado". Para su elaboración, el equipo de Paltrow ha utilizado "geranio, bergamota cítrica y cedro, yuxtapuestos con rosa de Damasco y semilla de Abelmosco". No sabemos si en la serie documental que está a punto de estrenar en Netflix, titulada The Goop Lab,explicará el proceso de creación de esta vela con olor a su vagina, pero a los fetichistas seguro que les encantaría.