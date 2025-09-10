Así habla Mar Flores de sus principales amores en su autobiografía

Mar Flores se ha convertido en uno de los nombres propios de la semana en la crónica rosa. La modelo, que comenzó la semana con una entrevista en El Hormiguero, acaba de sacar al mercado Mar Flores. Mar en calma, su autobiografía editada por La Esfera de los Libros. La modelo, en el punto de mira de la prensa durante muchos años ha reconocido que se siente con fuerza para contar la verdad de su vida.

“Durante muchos años he callado, no tenía fuerza. Ahora me siento fuerte y en calma y creo que es el momento de contar la verdad. No me da nada de vértigo, estoy muy tranquila. En España no hay derecho al olvido. Yo no lo habría escrito si después de tantos años no se siguieran contando historias sobre mí. El libro está escrito de una forma muy elegante, he pasado de puntillas por ciertos temas y hay otros que ni he tocado porque si lo hiciera la gente alucinaría. Mi vida ha sido muy compleja”, ha explicado.

Mar Flores habla en el libro de los principales hombres que han pasado por su vida. Cada uno de ellos, con sus momentos buenos y malos. Entre esos nombres se encuentran rostros conocidos como Carlo Costanzia, Fernández Tapias, Alessandro Lequio o Javier Merino.

Mar Flores y Carlo Costanzia se casaron el 22 de mayo de 1992, con el empresario italiano tuvo a su primer hijo, Carlo. / MEDIASET

Su primer marido fue Carlo Costanzia, el padre de su hijo Carlo. Con el empresario italiano vivió una relación complicada. “Recuerdo que un día, tras una fuerte pelea con el padre de mi primer hijo, mi hermana me aconsejó poner una denuncia. Y nos fuimos para allí. No nos hicieron mucho caso. Fueron muchas las denuncias que puse contra mi exmarido por el mismo motivo y que acabé quitando, creyendo que así lograría la armonía familiar”, relata en la autobiografía. Costanzia le alejó de su hijo, ya que se llevó a Italia cuando tan solo tenía tres años sin su permiso y se lo devolvió convertido en un juguete roto. “No tuvimos un buen divorcio, él me detestaba, y además, se desentendió de todo”, apunta.

Su triángulo amoroso con Fernando Fernández Tapias y Alessandro Lequio está siendo uno de los temas más abordados en las tertulias del corazón. La modelo niega que ambas historias se solaparan en el tiempo, un detalle que niega rotundamente Alessandro Lequio. Así detalla su historia de amor con Fernández Tapias.

La relación de Mar Flores y Fernández Tapias saltó por los aires por culpa de un 'affaire' de la modelo con Alessandro Lequio. / ATRESMEDIA

“Empezamos una relación sin prisa. Al principio, por mi parte, fue solo una amistad agradecida, muy auténtica. Y me dejé llevar. Fernando era todo, un señor, era guapo, inteligente, me cuidaba al máximo, se preocupaba por mí y me trataba muy bien, y, además, tenía verdadero charme. Así que, cuando yo lo conocí, ya vivía separado de su mujer, activó su proceso de divorcio, cosa que ayudó a que comenzamos nuestra relación desde el amor de pareja. Al empezar ese camino juntos, por supuesto que Fernando ya era consciente de que Alessandro y yo nos conocíamos”, aclara.

Con Fernando vivió un momento desagradable durante una cena con otros matrimonios. “Todos eran conocidos y muy importantes. Mientras cenábamos, por debajo de la mesa, un señor súper conocidísimo y muy respetado, empezó a meterme mano por debajo del mantel. Con su mujer y Fernando delante”, un hecho al que el empresario no quiso darle importancia.

Mar Flores y Javier Merino estuvieron juntos durante 20 años y tienen cuatro hijos en común. / EFE

El gran amor de su vida fue Javier Merino, con el que estuvo casi 20 años juntos divididos en dos etapas, cuyo fruto son sus cuatro hijos. “Aguantó estar casado conmigo, porque es una persona excepcional, muy comprensivo, y porque estábamos muy enamorados. Mantuvo un perfil bajo con los medios, pasó desapercibido y no destacó. Pero nos enamoramos y sufrió de inmediato las consecuencias de estar con una persona tan mediática. Estuvimos casi 20 años juntos, 15 de ellos casados. Reapareció en mi vida en una de mis etapas más vulnerables. Me arropó, me cuidó porque yo no era capaz de hacerlo y, sobre todo, me ayudó a sanar y estar tranquila”, destaca.