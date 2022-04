Esta es la hamburguesa de Rota que compite por ser la mejor de España

El certamen Burger Combat se celebra en Madrid este lunes en Salón Gourmets y entre sus finalistas se encuentra Carmen Cortés Almodóvar, de Little John, restaurante de Rota. La firma panadera sueca Lantmännen Unibake organiza este certamen que busca el mejor chef de hamburguesas gourmet de España. El local roteño compite frente a dos de Madrid y uno del País Vasco, Valencia y Alicante.

¿Cómo es esta hamburguesa roteña aspirante? La hamburguesa de Carmen consta de brioche de La Cremita de Dani y Mari Ángeles (panadería de Chiclana), carne de vacuno, queso raclette y confitura de bacon y sirope de arce.

–¿Cómo le damos el carácter de Cádiz a un plato que nos llega tan clásico de EEUU vía Hamburgo?

–La idea no es gaditanizar. Tenemos un estilo muy nuestro, donde la cocina y el producto lo ponemos al servicio del sabor. La memoria gustativa nos hace buscar sabores que nos hagan sentirnos a gusto, cómodos. En casa es donde sale la zona. Cocinamos con muchas cosas de aquí, entonces es donde hacemos el producto final reconocible para nosotros y con personalidad propia si pensamos en nuestra propuesta.

–Resuma cuál es su planteamiento para este Burger Combat.

–Little John es una hamburguesería en la que hay muchos guiños a la alta cocina y donde las burgers se maridan además de con cervezas y refrescos con vinazos de todo el mundo, champanes y generosos de Jerez. Tiene además una parte más romántica; Little John es la mano derecha de Robin Hood, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Yo me he propuesto ‘robar’ elementos de la alta gastronomía y acercarlos a todo el mundo a través de la fast food: como beber una botella de champán francés con una burger, un amontillado del Marco de Jerez para disfrutar de unas patatas fritas con bacon y salsa cheddar con cúrcuma; o preparar una velouté para un sabroso sándwich de pollo.

–¿Hacia dónde ‘camina’ la hamburguesa?.

–No se adónde camina pero creo que cada vez más la gente se va concienciando más y somos capaces de distinguir el fast food del fast good, que es como nos gusta muchas veces calificarnos. Hay cabida para todos los estilos y tenemos muy claro cuál es el nuestro y hacia dónde vamos.

–¿Dónde ha comido la mejor ‘burger’ gourmet?

–La Pizza love Emily en New York, en La Bistroteca de Madrid. Sin duda.

–¿Qué sabe de sus rivales?

–Son enormes profesionales, con las ideas muy claras, conceptos muy diferentes y de un nivel altísimo. Un lujo estar entre ellos.

–Proponga un menú, con o sin hamburguesa.

–No soy muy de proponer menú. Sí que me gusta comer, pero cuando pienso en disfrutar pienso en mi gente en mi familia, en mis amigos. Al final cocinar es compartir, un plato de berza jerezana con una botella de amontillado o palo cortado rodeado de la gente que quiero. Es imposible compararlo con nada.

–¿Ysu plato perfecto?

–Esa perfección tiene mucho que ver con el momento y la compañía. Tengo claro que me encanta la técnica en la cocina, pero siempre al servicio del sabor. El plato perfecto primero tiene que estar rico y después ya hablamos de técnicas, productos y sensaciones. Somos cocineros, damos de comer a la gente y a veces entre tanta historia se nos olvida eso, que es lo más importante.