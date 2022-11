La hermana okupa de Georgina Rodríguez

Nada tiene que ver la vida de Georgina Rodríguez con la de su hermana Patricia. Si la influencer y pareja de Cristiano Ronaldo está rodeada de todo tipo de lujos, su hermana está pasando por una etapa de penuria económica. Así lo ha hecho saber en el programa Socialité de Telecinco. “Yo estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al fin y al cabo yo con un trozo de pan puedo comer duro, pero mis hijos, que son sus sobrinos…”, ha contado en el programa.

La hermana de la influencer ha contactado de manera telefónica con el programa para denunciar que Georgina, a sabiendas de su mala situación económica, no se ha preocupado ni por ella ni por sus hijos, los sobrinos de la celebrity. Patricia ha expuesto su precaria situación económica que la ha llevado a vivir de okupa desde hace tres años. “A veces tengo para comer, otras no. A veces tengo para pagar el alquiler, otras no”, ha confesado.

La mala relación entre las hermanas es un asunto que viene de lejos, concretamente desde la muerte de su padre hace tres años. Patricia cree que no tiene las cenizas de su padre por culpa de su hermana. Por ello, ha asegurado que está muy decepcionada con Georgina. “Como hermana no me espero todo esto”, ha dicho.

Patricia ha querido lanzar un último mensaje de auxilio a su hermana y su cuñado Cristiano Ronaldo para sobreponerse al mal momento económico que atraviesa. “Georgina, necesito ayuda, eres mi hermana. Sé que obligación y responsabilidad no tienes, pero ya que es solidaria y tan buena con los demás, por lo menos que lo sea con sus sobrinos. Si no quiere conmigo, que sea con sus sobrinos”, ha declarado superada por la angustia.