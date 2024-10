El hermetismo extremo de Isabel Pantoja: ya no confía en Agustín

Isabel Pantoja quiere tener todo atado sin importarle a quien se tenga que llevar por delante. La tonadillera ha vuelto a copar titulares de la crónica rosa tras los últimos acontecimientos que han salpicado a su familia. Alexia Rivas, en el programa Fiesta, ha desvelado las intenciones de la cantante con una información que sorprende mucho dada la relación especial que mantiene con su hermano Agustín.

“La mayor pretensión de Isabel Pantoja ahora mismo es que absolutamente nadie de su entorno se vaya de la lengua, no solo con periodistas, si no con personas. Le ha pegado un toque incluso a Celeste, le ha dicho que apague el teléfono y no conteste”, ha contado la colaboradora del magacín de Telecinco.

Según la información que maneja Alexia Rivas, la relación con su hermano Agustín ya no es lo que era antes. “Ella quiere que no se filtre absolutamente nada. Quiere que haya muy poquitas personas de su confianza. Con Agustín ya no tiene esa relación de confianza ni quiere contarle cosas", ha asegurado.

La colaboradora ha explicado el perfil de persona que quiere Isabel en su equipo de trabajo. “Si van a entrar nuevas personas en su vida para trabajar con ella, no quiere que tengan marido ni pareja. No quiere que el día de mañana la puedan abandonar, quiere una persona que esté siempre a su lado y cuantas menos personas tengan estas personas, menos filtraciones se van a hacer”, ha añadido.

Rivas también ha trasladado el descontento que existe entre los músicos de la artista. “Tienen un caché que cuando cantan solos rondan los 800 euros, pero cuando cantan con Isabel Pantoja lo máximo que les ha ofrecido es entre 100 y 150 euros por concierto”, ha desvelado.

Por último, la periodista ha ofrecido algunas pistas sobre la docuserie que se está preparando sobre la vida de Isabel Pantoja. “Me dicen que Isabel está manejando y gestionando absolutamente todo lo referente a esta serie. No la va a protagonizar ella, si no actores. Es por este tema por el que ella se vendría a vivir a Madrid”, ha finalizado.