Zayra Gutiérrez revela que está embarazada convirtiendo a Guti y a Arantxa de Benito en abuelos

Zayra Gutiérrez ha querido compartir con sus seguidores la buena nueva y es que está embarazada. La hija de Guti y de Arantxa de Benito será mamá joven ya que actualmente tiene 22 años. La joven ha querido hacer unas declaraciones en Y ahora Sonsoles y ha contado cómo se encuentra y que está muy feliz e ilusionada con la llegada del nuevo miembro de la familia.

La noticia del embarazo sorprendió a la propia Zayra y su pareja ya que no era buscado pero aún así están muy ilusionados y con ganas de vivir las etapas que vienen. En la publicación la madrileña se ha deshecho en palabras cariñosas y amorosas al padre del bebé. Durante la intervención de Gutiérrez en el programa de Antena 3 ha aclarado que se está en la semana 17 de embarazo y que ya sabe el sexo del bebé aunque por el momento no quiere revelar si va a ser niño o niña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zayra Gutierrez De Benito (@zayragutierrez_)

La joven también ha querido comentar cómo fue la reacción de sus padres cuando les dio la noticia del embarazo "Al principio se quedaron un poco… Se pensaban que era mentira, que les estaba gastando una broma, pero luego les dije no, no, no es broma. Soy muy joven y no se esperaban esto. Y yo les dije pues 'oye vais a ser abuelos' (...) Es una alegría, una bendición".

En cinco meses Guti y Arantxa de Benito tendrán entre sus brazos al que será el primer nieto de ambos, que se convierten en abuelo jóvenes con 46 y 52 años, respectivamente. Por el momento el ex futbolista no ha hecho declaraciones acerca de la llegada del nuevo miembro a su familia, aunque Arantxa de Benito si ha dicho que ha sido algo sorprendente pero que está feliz y desea que todo vaya muy bien en el transcurso del embarazo. La joven pareja ha recibido multitud de felicitaciones a través de la publicación e Instagram, tanto de amigos y conocidos como seguidores de Zayra que le desean un buen embarazo.

El ex jugador madridista fue padre hace un año y medio junto a su mujer Romina Belluscio por lo que tío y sobrino se llevarán muy poco tiempo. En mayo de este 2022 la propia Zayna Gutiérrez subía una foto a Instagram con su hermano en alguna celebración familiar y posaba también junto a Guti.