La maldición de la familia de Whitney Houston

La muerte vuelve a golpear a la familia de Whitney Houston, esta vez a su hijastro, Bobby Brown Junior, quien ha sido encontrado muerto en su domicilio y la policía señala que no parece un asesinato.

El ex marido de la cantante, Bobby Brown, a sus 51 años, tendrá que enterrar a otro de sus hijos tan solo cinco años después de perder a la hija que tuvo con Houston, Bobbi Kristina.

El rapero Bobby Brown Jr, de 28 años, fue encontrado sin vida el miércoles en su casa de Los Ángeles. La policía acudió a la casa del joven tras recibir una llamada de los servicios de emergencia, que habían constatado el fallecimiento, según informan medios estadounidenses. Por ahora no ha trascendido la causa de su repentino fallecimiento pero sí se sabe que el cuerpo no presentaba signos de violencia visibles y que, por lo tanto, no se está barajando la hipótesis criminal como primera opción.

Bobby Brown Jr. y su padre, Bobby Brown, tenían buena relación y, de hecho, el chico estaba siguiendo los pasos de su progenitor al dedicarse a la música. De hecho, recientemente, habían compartido su nueva canción, Say Something, con un trocito de videoclip. Bobby es hijo de Kim Ward, la pareja del rapero durante once años, eso sí, con la que mantuvo infinitas idas y venidas hasta que se separaron en 1991.

A Bobby Junior le sobreviven dos hermanastros, un hermano y una hermana así como un padre destrozado que este mismo verano recordaba con dolor a su hija en el quinto aniversario de su fallecimiento. Junto a una foto de niña de Bobbi Kristina escribía: "No hay forma de explicar cómo siento que te extraño tanto niña, te quedas en mi corazón y en mi mente todos los días. Papi te ama".

Bobbi Kristina fue encontrada muerta cuando apenas tenía 22 años, en el baño de su casa de Georgia. La causa, según el informe policial, fue ahogamiento por una sobredosis letal de cocaína y alcohol. Una muerte similar a la de su madre, Whitney Houston, que fue encontrada muerta en el baño del Beverly Hilton Hotel, a causa de una sobredosis accidental.